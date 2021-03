Mascota Planet fomenta la adopción y el no maltrato animal Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 16:41 h (CET) La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPAM) calcula que se abandonan más de 300.000 perros y gatos al año. Una de las razones por las que se produce tanto abandono animal es que solo el 5% de los pisos de alquiler acepta a mascotas, según cita Fotocasa Una de las razones por las que se produce tanto abandono animal es que solo el 5% de los pisos de alquiler acepta a mascotas, según cita Fotocasa.

En la actualidad existen cientos de miles de perros y gatos que han sido abandonados a su suerte en la calle, o son cruelmente arrojados a la basura, por aquellas personas que por el furor de contar con una mascota los adquirieron sin darse cuenta del compromiso y de todas las necesidades que se debe dar.

Las personas que tengan una mascota, están obligadas a proporcionarles alimento, agua y un lugar adecuado para vivir. La realidad de las cosas es que en la mayoría de los casos esto suena bastante utópico, ya que son incontables los perros que viven atrapados en una azotea, amarrados y asoleados todo el día porque sus dueños decidieron desentenderse de ellos.

Fotocasa lanza una serie de recomendaciones, tanto para los propietarios de los pisos como para los inquilinos para así conseguir una convivencia respetuosa para todos.

Llegados a este punto, Mascota Planet se puede convertir en un gran aliado, ya que se dedica al cuidado de la mascota, por ello se fomenta en gran medida la adopción de estos animales, para poder brindarles un hogar cálido y, sobre todo, llenar esa falta de cariño, responsabilidad y protección.

“El objetivo es promover este mensaje para ayudar a todos esos animales y brindarles una mejor vida”, cita el responsable del grupo Mascota Planet.

Además, Mascota Planet cuenta con un catálogo bastante variado, compuesto por todos y cada uno de los productos que las mascotas puedan necesitar, desde alimentación, antiparasitarios, higiene, juguetes, accesorios de viajes, camas hasta ropa, todo ello con los mejores precios y la mejor calidad para esas mascotas. Dentro de dichos productos, se encuentra gran variedad de artículos para el hogar, para mantenerlo limpio e higiénico.

También cuenta con un grupo de expertos para asesorar a los usuarios en cuanto a la alimentación de las mascotas con los tipos de piensos de solución veterinaria.

Desde Mascota Planet, se quiere fomentar que la adopción de mascotas supone dar una salida a un animal necesitado. Además, la labor de las protectoras de animales es muy importante y hay muchas formas de involucrarse con ellas, ya sea a través de donaciones o suscripciones, difundiendo por las redes sus llamamientos o dedicando horas a trabajar de manera voluntaria en ellas. De esta manera también se contribuye al bienestar animal.

Mascota Planet recuerda también que la decisión de tener una mascota en casa debe ser una decisión muy meditada, a que conlleva mucha responsabilidad.

Teniendo esto claro, más adelante se evitan los abandonos, y siempre adquirir los animales a través de la adopción y no de la compra, ya que, como se ha mencionado anteriormente, de esta forma, se salva la vida de dichos animales y se contribuye a su bienestar.

