Endurance Motive cierra una ronda de inversión en menos de 5 horas a través de Sociosinversores.com Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 15:10 h (CET) El pasado mes de febrero, Endurance Motive cerró una Ronda de Inversión de 2 Millones de Euros, de los cuales más de 200.000€ los han conseguido a través de la plataforma de Crowdfunding SociosInversores.com Detalles de la compañía

El core de negocio de Endurance Motive es el diseño y ensamblaje de baterías de ion-litio para electromovilidad.

Ofrecen soluciones completas para la implementación de la tecnología de almacenamiento basada en ion-litio en equipos de tracción industrial, sector naval y vehículos para movilidad urbana, ya sea micromovilidad como vehículos de transporte público y última milla.

Todas sus baterías de litio están diseñadas y fabricadas en España bajo técnicas o protocolos de fabricación del sector del automóvil.

Detalles de la ronda de inversión

La ronda de inversión total asciende a un total de 2.000.000€, de los cuales más de 200.000€ se cubrieron a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com. La ronda fue cerrada con éxito el pasado mes de febrero.

El proyecto causó mucho interés desde el primer momento, tanto es así que, ¡la Ronda de Inversión fue cubierta en menos de 5 horas!

El equipo de SociosInversores.com afirma que hubo un aluvión de inversores interesados en el proyecto y no pudieron dar espacio en el proyecto a todos los que mostraron interés por esta prometedora oportunidad de inversión.

Finalmente, en la Ronda minorista participaron 48 inversores privados integrantes de la Red de Inversores de SociosInversores.com.

A parte del tramo de Equity Crowdfunding, en la Ronda de Inversión total de 2 millones de euros, han participado varios Family Office, Socios que ya formaban parte de la empresa, Inversores del Entorno del BME Growth y los propios trabajadores de la empresa, que no han querido perder la oportunidad de formar parte de este gran proyecto.

Sus fundadores, Ander Muelas y Carlos Navarro declararon estar sorprendidos con la acogida de la campaña de Crowdfunding por parte de los inversores de SociosInversores.com. Decidieron reservar una parte de la ampliación de capital a Equity Crowdfunding con la intención de ofrecer una mayor liquidez a los inversores a la salida a Bolsa, pero no se esperaban esta gran repercusión.

Hitos de Endurance Motive

La compañía está fundada por Ander Muelas y Carlos Navarro. Ambos fundadores son ingenieros con amplia experiencia en el sector, fundaron la compañía en el año 2018 y desde su constitución ha captado 3,3 millones de inversión en diferentes rondas

En sólo tres años Endurance Motive ha pasado a facturar 2,3 millones de euros en 2020. En 2021 las previsiones son superar los 5 millones de euros en facturación gracias a la expansión internacional comenzada, así como los primeros proyectos para la industria marina que la empresa confía tener para finales de 2022.

Endurance forma parte de la Alianza Valenciana de Baterías, un proyecto ambicioso con el que pretenden consolidar a España como líder mundial de la energía.

Endurance Motive está preparando su salida al BME Growth. Esta Ronda de Inversión era un hito clave para poder comenzar a poner en marcha todo este proceso.

Es un proyecto de gran potencial en un mercado en auge como son las baterías de litio así como la electromovilidad. La incorporación de la sociedad al BME Growth dará a los socios la posibilidad de liquidez inmediata, así como la transparencia y garantía de buena gestión de la compañía que exige al estar cotizada.

Proyecto comprometido

Proyecto con huella medioambiental. Las baterías de litio de la gama Marine de Endurance, garantizan el mejor resultado: reducen el impacto ecológico, reducen costes, optimizan espacio y peso, simplifican los sistemas y permiten una navegación tranquila con operaciones silenciosas cerca del Puerto, zonas restringidas o en zonas de pesca, entre otras ventajas.

Acerca de SociosInversores.com

SociosInversores.com es la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance. Durante sus 10 años de vida, ha financiado más de 150 startups con más de 35 M€. Cuenta con una red privada de más de 35.000 inversores y con un equipo de expertos que analizan y asesoran a las startups antes, durante y después del proceso de financiación. Pioneros en conseguir la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar.

Contacto: comunicacion@sociosinversores.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.