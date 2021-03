Beneficios de contratar un servicio de catering profesional, según clublunch.com Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 14:29 h (CET) No importa si está planeando una reunión, un evento de empresa, una fiesta de cumpleaños, una boda o incluso un evento de caridad, la calidad del catering que proporcione puede tener un impacto significativo en el éxito del evento Así lo afirma Jorge Mariño Gerente de Club Lunch, empresa de catering en Guayaquil - Ecuador, La contratación de un equipo profesional impresionará a la gente y ayudará a que el evento se vea y se sienta perfecto. Contratar un personal de servicio de catering profesional tiene muchas ventajas que incluyen:

- Calidad: al contratar una empresa de catering o un chef profesional, se puede garantizar que la calidad de los alimentos suministrados será del más alto nivel. La comida de mayor calidad hará que los invitados disfruten de la comida y seguramente quedarán impresionados. Si la comida no es de buena calidad, los invitados no disfrutan del evento.

- Ahorro de tiempo: ya tendrá el estrés de planificar su evento, enviar invitaciones y encontrar el lugar perfecto, así que ¿realmente necesita el estrés de organizar y preparar el catering? Al contratar una empresa de catering profesional, se ahorra el tiempo y el estrés de preocuparse por la comida. Todo lo que se tiene que hacer es acordar el menú y el tipo de comida que se desea y ellos se encargarán del resto.

- Servicio profesional: además de proporcionar la comida en sí, algunas empresas de catering también ofrecen un servicio de saloneros. ¡Qué mejor manera de impresionar a los invitados! Ya sea que su empresa de catering proporcione la comida y la bebida o simplemente la comida, no hay nada más profesional que tener camareros para asegurarse de que los invitados sean atendidos.

- Higiene y seguridad alimentaria: se puede confiar en que cuando contrata a una empresa de catering profesional y de buena reputación, todos los aspectos de la higiene y seguridad alimentaria se cumplen con los más altos estándares, protegiendo a los invitados. Ya sea que la comida se prepare en el lugar o fuera de él, con una empresa de catering profesional se puede confiar en que no se han escatimado en este aspecto tan importante.

- Variedad: al contratar un servicio de catering empresarial profesional, se tiene acceso a muchos estilos y menús de comida diferentes según la ocasión, que incluyen;

Canapés

Almuerzos

Coffe Break

Buffet frío y caliente

Comida barbacoa

Comida de la conferencia Se puede trabajar directamente con los proveedores de catering para crear un menú que se adapte a los invitados.

