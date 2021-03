LA BENDITA AGENCIA diseña para Beveland el nuevo pack de la marca de mezcal PLANTA SANTA Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 13:45 h (CET) Beveland Distillers, empresa que elabora y comercializa licores y destilados desde hace más de 20 años, lanza en el mercado internacional un nuevo mezcal denominado PLANTA SANTA La compañía es uno de los grupos de referencia dentro del sector de la distribución de licores y destilados en España, que cuenta con una gran trayectoria en el mercado y un amplio portafolio de productos que exporta a más de 65 países.

Y a pesar del negativo contexto de crisis generado por la pandemia que ha afectado especialmente al sector HORECA, la empresa, gracias a su espíritu innovador, sigue apostando por el lanzamiento de nuevos productos con el objetivo de satisfacer la demanda de sus clientes e impulsar la venta. Prueba de ello es la presentación de este nuevo mezcal que amplía su oferta de espirituosos.

El mezcal es uno de los recién llegados para el gran público, uno de los grandes descubrimientos con cifras de consumo acumuladas que crecen año tras año. Ha dejado su reducto tradicional mexicano para ser una bebida de moda en todo el mundo, con consumos totales en el mercado internacional ya superiores a los propios que se dan en su país de origen.

el mezcal PLANTA SANTA es un destilado de la planta de agave verde (100% maguey espadín) con más de 400 años de historia, una bebida muy apreciada por sus rigurosas etapas de elaboración y su estricto control de producción de manera tradicional, con un sabor único y muy particular producido en Oaxaca, área geográfica mexicana con denominación de origen protegida.

Con todas estas premisas, La Bendita Agencia fue la agencia seleccionada por Beveland Distillers para encargarse de la creación del naming del producto y el diseño de marca del packaging de este mezcal para cada una de las 3 variedades con la que se presenta al mercado; joven, reposado y añejo.

El origen del naming PLANTA SANTA pretende resaltar la tradición y pureza del propio producto, buscando reafirmar su autenticidad y origen mexicano. El nombre, creado en castellano para su comercialización en todo el mundo, ayuda a transmitir este posicionamiento, evocando la planta de agave verde con la que se produce el destilado.

El packaging persigue el objetivo de transmitir el carácter genuinamente mejicano de este legendario producto, con un look tradicional pero elegante y moderno a la vez para conectar con el consumidor actual. El logotipo, creado a partir de una tipografía inspirada en las letras mexicanas, aporta formas de carácter orgánico que evocan las hojas de la planta del agave. Los sutiles elementos decorativos en blanco son pequeños destellos de luz que refuerzan el origen “sagrado” del mezcal, con una ilustración del agave y del colibrí que, según cuenta la leyenda, son los protagonistas del descubrimiento de este elixir de dioses.

El característico color azul, rojo y negro de sus envases identifica claramente las 3 variedades con las que PLANTA SANTA sale al mercado; Joven, un mezcal luminoso, brillante, cristalino, con sabor muy característico del agave cocido, Reposado, con una maduración de más de 4 meses en barricas de roble americano, y Añejo, con una maduración de más de 12 meses en barricas de roble americano, un color ámbar brillante y sabor donde predomina la madera, agave cocido ahumado y toques a vainilla con ligeras notas herbales.

La Bendita Agencia es una agencia de publicidad que ofrece servicios de creatividad, estrategia y diseño a sus diferentes clientes, con una división especializada en la conceptualización y diseño de packaging, branding e identidad corporativa.

La Bendita Agencia forma parte de la estructura de empresas del Grupo ALTA COMUNICACIÓN, nacido a finales del 2012 fruto de la unión de La Bendita Agencia, agencia de publicidad de servicios plenos, especializada en clientes de gran consumo, y Punta Alta, agencia especializada en comunicación healthcare. Posteriormente, el grupo amplió su estructura con la creación de la agencia digital The Digital Adgency y la incorporación de Solsona Comunicación, una de las principales agencias independientes de Comunicación y Relaciones Públicas de España. En la actualidad, el Grupo está formado por cerca de 50 profesionales.

