Los electrodomésticos suponen la principal reparación que se realiza en casas, según Servicio Técnico Plus

jueves, 11 de marzo de 2021

jueves, 11 de marzo de 2021, 13:57 h (CET) La reparación de electrodomésticos ha superado sus mejores números durante los últimos meses. la necesidad de reparaciones se ha multiplicado y son muchas las empresas especializadas en este tipo de arreglos en casa Los electrodomésticos pensados para un uso casero disponen de mecanismos cada vez más complejos, muchos de ellos ya incluyen circuitos integrados que recuerdan a los de los ordenadores, sin embargo, cada vez son más frecuentes las reparaciones, que han crecido exponencialmente durante los meses de confinamiento.

Las ventajas de reparar un electrodoméstico

Empresas especializadas como Serviciotécnico.plus ya apuntan al auge de las reparaciones de electrodomésticos. La razón es que muchos de ellos integran dispositivos electrónicos que, debido al uso, pueden fallar. La reparación es mucho más barata que otras soluciones, además, los métodos de reparación son en la actualidad muy rápidos y garantizan una vida útil del electrodoméstico muy superior.

Hasta tal punto ha crecido la demanda de reparaciones en electrodomésticos caseros, que ya existen empresas especializadas en este tipo de tarea, en colaboración con las principales compañías de seguros, las cuales se hacen responsables del pago del arreglo en la mayoría de los casos.

La reparación de electrodomésticos durante el confinamiento

La situación de pandemia y confinamiento también ha sido una de las causas por las que muchas familias han optado por los arreglos y reparaciones, respecto a la compra de un electrodoméstico nuevo.

Estos arreglos se pueden hacer a domicilio, además, las empresas cumplen estrictos protocolos de higiene y limpieza, para evitar cualquier situación de riesgo que pudiera provocar un contagio. El especialista realiza el trabajo en casa, sin necesidad de transportar el electrodoméstico, lo cual, en tiempos de confinamiento, es importante para muchas personas.

El auge en la solicitud de este tipo de servicios ha provocado que muchas personas prefieran una reparación inmediata, que además evite desplazar el electrodoméstico para su reparación.

Las reparaciones más comunes en electrodomésticos

Los expertos apuntan a que casi la mitad de las reparaciones en electrodomésticos tienen que ver, de manera directa o indirecta, con cuestiones digitales. La parte mecánica del electrodoméstico sigue siendo muy fiable, y es que este tipo de dispositivo está pensado para no sufrir desgaste incluso con un uso intenso a lo largo de los años, sin embargo, la parte digital sí puede sufrir algún desperfecto. estas reparaciones suelen ser muy rápidas y se llevan a cabo en tan solo unos minutos, permitiendo hacer un uso inmediato del electrodoméstico.

El horno, el microondas y el frigorífico son los tres electrodomésticos que sufren un mayor porcentaje de averías, aunque la mayoría de ellas se pueden considerar leves, y por tanto, el uso del dispositivo dañado se puede recuperar con una sencilla reparación. La mayoría de los seguros de hogar suelen cubrir el coste de estas reparaciones en el hogar.

