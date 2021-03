El Grupo Deutsche Post DHL eleva aún más sus objetivos a medio plazo tras obtener unos beneficios récord Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 14:04 h (CET) Se prevé que el beneficio operativo (EBIT) supere los 5.600 millones de euros en 2021 y alcance más de 6.000 millones de euros en 2023 El Grupo Deutsche Post DHL, la empresa de logística líder en el mundo, registró un récord en el pasado ejercicio, a pesar de los importantes desafíos. Con la publicación de su informe anual, el Grupo ha confirmado las cifras preliminares de 2020, anunciadas en enero. El Grupo Deutsche Post DHL incrementó sus ingresos en un 5,5% interanual hasta alcanzar los 66.800 millones de euros en el ejercicio 2020. Después de ajustar los efectos de la cartera y de las divisas, el crecimiento orgánico de los ingresos ha sido aún más sustancial, llegando a un 8,5%. Este crecimiento se vio impulsado, principalmente, por el auge del comercio electrónico a nivel mundial, que dio lugar a un aumento considerable de los volúmenes de envío en el negocio de transporte urgente. El beneficio operativo (EBIT), mejoró un 17,4% en 2020, hasta superar los 4.800 millones de euros. El Grupo superó así significativamente su objetivo de beneficios, previamente ajustado de 4.100 a 4.400 millones de euros. Ajustado por efectos puntuales, el EBIT superó incluso los 5.400 millones de euros.

"2020 ha sido un año excepcionalmente difícil para el Grupo Deutsche Post DHL. Nuestros servicios fueron más demandados que nunca. No solo obtuvimos ganancias récord, sino que creamos 20.000 nuevos puestos de trabajo en todo el mundo. Este éxito no vino de la nada. Es el resultado de años de duro trabajo de toda nuestra organización. Nos hemos centrado en la rentabilidad de nuestros principales negocios logísticos, alineando sistemáticamente nuestra empresa hacia el comercio electrónico e invirtiendo en nuestra red logística y en la digitalización. De este modo, estamos reforzando nuestra rentabilidad y nuestra resistencia frente a las turbulencias económicas mundiales. El Grupo Deutsche Post DHL está, por tanto, bien posicionado para seguir creciendo de forma rentable en los próximos años", dice Frank Appel, CEO del Grupo Deutsche Post DHL.

Previsiones para 2021: se espera que continúe la trayectoria de crecimiento rentable

Para el ejercicio 2021, el Grupo prevé un nuevo aumento significativo del EBIT de más de 5.600 millones de euros. Esta previsión se basa en el supuesto de que el comercio electrónico seguirá creciendo, en el año en curso, desde un punto de partida estructuralmente más alto, mientras que las tasas de crecimiento deberían normalizarse a lo largo del año. También es probable que el comercio mundial se recupere aún más durante 2021, lo que llevará a un aumento de los volúmenes en las actividades logísticas globales. Al mismo tiempo, se espera que las capacidades de transporte intercontinental sigan siendo limitadas, debido a la lenta recuperación de las capacidades de carga en bodega de los aviones de pasajeros.

El gasto de capital en todas las divisiones ascendió a 3.000 millones de euros en el ejercicio anterior. El Grupo Deutsche Post DHL generó un flujo de caja libre, significativamente mejorado, de 2.500 millones de euros en 2020 (2019: 900 millones de euros), mejorando así la fortaleza financiera del Grupo. Para 2021, la compañía prevé un flujo de caja libre de alrededor de 2.300 millones de euros y una inversión bruta de capital de alrededor de 3.400 millones de euros. Estas inversiones se centran en la modernización de la flota de aviones de Express y en la ampliación de la infraestructura de paquetería nacional e internacional, para gestionar de forma eficiente el creciente volumen de envíos, así como en la continua transformación digital.

Aumento de los objetivos a medio plazo: se prevé un fuerte crecimiento del EBIT hasta 2023

Como se anunció en la presentación de la Estrategia 2025, el Grupo Deutsche Post DHL actualiza sus objetivos financieros a medio plazo cada año. Con la presentación del informe anual, el Grupo ha ampliado su previsión hasta 2023; en enero, la empresa había aumentado sus objetivos a medio plazo, previamente anunciados, para el período hasta 2022, debido a su positiva evolución del negocio.

El objetivo es que el EBIT supere los 6.000 millones de euros en 2023. El Grupo prevé generar un flujo de caja libre acumulado de entre 7.500 y 8.500 millones de euros entre 2021 y 2023 (previsión anterior para 2020-2022: más de 6.000 millones de euros). Se espera que los gastos de capital (capex) acumulados en el periodo de 2021 a 2023 estén entre 9.500 y 10.500 millones de euros (previsión anterior para 2020-2022: alrededor de 9.500 millones de euros).

"Las inversiones estratégicas en nuestro negocio principal y la digitalización del Grupo Deutsche Post DHL están dando sus frutos. Nuestra posición, fundamentalmente mejorada, también se refleja en los objetivos ampliados a medio plazo. La mejora estructural del flujo de caja aumenta nuestro poder de inversión y la capacidad de pago de dividendos", dice la directora financiera Melanie Kreis.

Tras los beneficios récord: se propone un aumento del dividendo a 1,35 euros por acción y se decide la recompra de acciones

Los beneficios récord del pasado ejercicio también se reflejan en la mejora del beneficio neto para 2020. El beneficio neto consolidado del periodo, tras la deducción de las participaciones no dominantes, aumentó a 3.000 millones de euros (2019: 2.600 millones de euros). Así, el beneficio básico por acción ascendió a 2,41 euros (2019: 2,13 euros). Como se esperaba, la tasa de impuestos aumentó con respecto al año anterior, hasta el 23,9%.

Debido a los buenos resultados del Grupo, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión tienen previsto proponer a la Junta General de Accionistas, que se celebrará el 6 de mayo de 2021, que el dividendo aumente de los 1,15 euros por acción del año pasado a 1,35 euros por acción este año. Si los accionistas lo aprueban, el desembolso total será de aproximadamente 1.700 millones de euros, lo que supone un ratio de desembolso ajustado del 48,9%, dentro del margen de desembolso del 40 al 60%.

Por otra parte, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión decidieron poner en marcha un programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones de euros. Esta decisión de iniciar un programa de recompra de acciones está en consonancia con la política financiera corporativa del grupo y debe considerarse en el contexto de la fuerte generación de flujo de caja libre, que asciende a 2.500 millones de euros para el año fiscal 2020, y de las positivas perspectivas futuras.

Sostenibilidad: se amplía el compromiso con el medio ambiente y la sociedad, y aumenta la eficiencia de CO2

El Grupo Deutsche Post DHL hizo un progreso significativo en 2020, no sólo con sus resultados financieros, sino también en términos de protección del medio ambiente, eficiencia de CO2 y responsabilidad social.

Medio ambiente: El Grupo avanzó hacia su objetivo de aumentar la eficiencia de CO2 en un 50% en 2025, en particular mediante la modernización de la flota de aviones intercontinentales de DHL Express. El índice de eficiencia de carbono aumentó 37 puntos del índice en 2020 (2019: 35 puntos del índice) en comparación con 2007, el año base.

El Grupo avanzó hacia su objetivo de aumentar la eficiencia de CO2 en un 50% en 2025, en particular mediante la modernización de la flota de aviones intercontinentales de DHL Express. El índice de eficiencia de carbono aumentó 37 puntos del índice en 2020 (2019: 35 puntos del índice) en comparación con 2007, el año base. Social: El Grupo Deutsche Post DHL tenía alrededor de 570.000 empleados a finales de 2020. Al asegurar las cadenas de suministro, mantener el flujo de mercancías y transportar vacunas COVID-19 por todo el mundo, se hace realidad el propósito del Grupo, "Conectar a las personas, mejorar sus vidas", todos los días. La satisfacción de los empleados en la categoría "compromiso de los empleados" aumentó el año pasado hasta el 82% (2019: 77%). La empresa fue reconocida una vez más como empleador preferido por "Top Employer" y "Great Place to Work".

El Grupo Deutsche Post DHL tenía alrededor de 570.000 empleados a finales de 2020. Al asegurar las cadenas de suministro, mantener el flujo de mercancías y transportar vacunas COVID-19 por todo el mundo, se hace realidad el propósito del Grupo, "Conectar a las personas, mejorar sus vidas", todos los días. La satisfacción de los empleados en la categoría "compromiso de los empleados" aumentó el año pasado hasta el 82% (2019: 77%). La empresa fue reconocida una vez más como empleador preferido por "Top Employer" y "Great Place to Work". Gobernanza: La dirección del Grupo se asegura de que las actividades empresariales se ajusten a las leyes y reglamentos nacionales, a las normas éticas y a las directrices internacionales. Valores como la integridad, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la responsabilidad están anclados en el Código de Conducta del Grupo y se especifican en el Código de Conducta de los Proveedores. La aplicación de estas políticas empresariales vinculantes sigue siendo la base de las actividades empresariales responsables. El informe integrado de la sección no financiera del informe anual publicado describe las iniciativas y los avances del Grupo en materia de medio ambiente, de sociedad y de gobernanza. El 22 de marzo de 2021, el Grupo Deutsche Post DHL ofrecerá una perspectiva detallada sobre la futura alineación de la estrategia de sostenibilidad y las medidas previstas para alcanzar los objetivos establecidos a medio plazo.

Resultados positivos en todas las divisiones: rumbo al crecimiento del comercio electrónico

Express: La división obtuvo un excelente resultado de EBIT de 2.750 millones de euros (2019: 2.040 millones de euros). La base del resultado récord es el crecimiento logrado en los envíos express de Time Definite International (TDI). Después de que los volúmenes de TDI en la segunda mitad del año estuvieran constantemente por encima del nivel del año anterior, en todas las regiones del mundo, el crecimiento para el año completo ascendió a un 8,7% en los envíos express TDI. La división consiguió aumentar, aún más, la eficacia en la manipulación de los envíos y lograr una muy buena utilización de las capacidades de vuelo en su red mundial. Ambos factores condujeron a un margen récord del 14,4% (2019: 11,9%).

eCommerce Solutions: En 2020, el volumen de envíos creció mucho más rápido de lo previsto en todas las regiones, especialmente en el comercio electrónico B2C. Con un impacto de la pandemia que varía considerablemente en algunas regiones, la división registró un crecimiento del volumen especialmente dinámico en múltiples países de Europa y Estados Unidos. El reajuste de las actividades de paquetería internacional del Grupo está dando sus frutos: además de la muy buena evolución de los ingresos, las mejoras en la gestión de los costes permitieron aumentar la eficacia. El margen EBIT de la división más joven del Grupo terminó con un 3,3% (2019: -1,3%) en territorio positivo por primera vez.

Post & Parcel Germany: El fuerte crecimiento de los ingresos y los beneficios fue impulsado por un aumento sustancial de los volúmenes de paquetería, con un volumen récord de más de 1.600 millones paquetes[1] (2019: 1.400 millones de paquetes). La tendencia a largo plazo al aumento de los volúmenes de paquetería se aceleró significativamente con un crecimiento del volumen del 15,3% en 2020 y se normalizará en el futuro a partir de esta elevada base. Las medidas de costes y los ajustes de la red en el negocio de la correspondencia compensaron en parte la reticente demanda de los clientes empresariales en el diálogo de la comercialización. En general, la división aumentó su margen EBIT hasta el 9,7% (2019: 8,0%).

Global Forwarding, Freight: A lo largo del año, esta división se enfrentó a la disminución de la demanda y a la escasez de capacidades de transporte en el mercado. Esto se manifestó inicialmente en las capacidades de carga en la bodega de los aviones de pasajeros intercontinentales y, además, en algunas rutas de carga marítima hacia finales de año. La reducción masiva de la capacidad provocó la correspondiente tendencia de precios y márgenes en la competencia, por la capacidad de espacio disponible. La red internacional y la posición de liderazgo en el mercado de la carga aérea y marítima hicieron posible el transporte de mercancías en un mercado restringido. La tendencia positiva resultante de los márgenes ha compensado con creces el descenso de los volúmenes y ha permitido mejorar el beneficio operativo. El margen EBIT aumentó hasta el 3,7% (2019: 3,4%).

Supply Chain: Tras una importante reducción de las actividades de los clientes altamente cíclicos, inmediatamente después del estallido de la pandemia, la actividad de los clientes recuperó el impulso en el cuarto trimestre. La división intensificó su enfoque en la estandarización y la disciplina de costes en el último año. Así, Supply Chain logró alcanzar un margen EBIT del 3,4% (2019: 6,7%) a pesar de las importantes cargas causadas por la pandemia, mientras que la cifra del año anterior se benefició de un efecto único positivo de la desinversión de las actividades en China, entre otros factores. Influido positivamente por las soluciones innovadoras y flexibles, la celebración de contratos adicionales con clientes nuevos y existentes aumentó hasta unos 1.300 millones de euros de ingresos anualizados (2019: 1.200 millones de euros).

[1] Sin envíos internacionales (las cifras comunicadas se han ajustado para reflejar la nueva estructura de productos y las reclasificaciones).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Endurance Motive cierra una ronda de inversión en menos de 5 horas a través de Sociosinversores.com Cambium Networks y Codipro impulsarán las nuevas redes inalámbricas multigigabit de 60GHz y 28Ghz Grandes expertos en sistemas de climatización, según Dagasistemas.com Beneficios de contratar un servicio de catering profesional, según clublunch.com El uso de fundas lavables para cojines según Cojines.pro