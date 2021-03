Colágeno UC-II & OVOMET para regenerar las articulaciones (Artrosis – Artritis) Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 12:53 h (CET) Por fortuna, cada día son más los esfuerzos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo opciones de tratamiento y alivio de éstas y otras molestias, a través de compuestos innovadores, naturales y con efecto terapéutico comprobado. Tal es el caso de UC-II & Ovomet, un producto con el equilibrio ideal de nutrientes bioactivos naturales, ampliamente estudiados, y con efecto demostrado para la regeneración de los cartílagos y en alivio del dolor en adultos Molestias articulares en los adultos: Un motivo de consulta frecuente

Propiedades del Colágeno UC-II y OVOMET

* UC-II & Ovomet es una combinación de suplementos nutricional que emplea nutrientes y compuestos específicos según las evidencias de investigaciones actuales, los cuales contribuyen a restaurar la salud de los tejidos articulares, principalmente del cartílago, así como prolongar la vida de las articulaciones y mantener su capacidad funcional.

La Dra. Montiel explica: “el colágeno tipo II es una de las principales proteínas en el cartílago, ofreciendo resistencia, tracción y firmeza a las articulaciones teniendo gran importancia para la capacidad de trabajo funcional y ejecución de los movimientos. Su ingesta ayuda a reducir los síntomas articulares, tales como dolor y la rigidez de las articulaciones, también previene el desgaste, las lesiones y reduce la inflamación”.

* OVOMET Su consumo se ha relacionado con mejora de los síntomas relacionados con la artrosis, tales como dolor e inflamación, ayudando en la restauración y mantenimiento de la vida de los cartílagos articulares. El consumo de este ingrediente está especialmente indicado para personas con artrosis y deportistas, ya que reduce el dolor y las lesiones articulares.

Otra investigación de la Universidad de León ha confirmado los beneficios que la membrana de cáscara de huevo aporta en la protección de las articulaciones. Los investigadores concluyeron que los sujetos tratados con Ovomet habían mejorado un 23% el nivel de cartílago degenerado, en comparación con los que no habían recibido este tratamiento. Igualmente, la pérdida de cartílago se había reducido un 16% y la profundidad de las lesiones había disminuido un 33%.

Ovomet® resulta más efectivo que la toma de Glucosamina + Condroitina, ya desde el día 30. A los 50 días se obtienen resultados incluso mejores que con glucosamina + condroitina a las 24 semanas. “De acuerdo con las observaciones de los estudios OVOMET® tiene tres efectos principales: Anti-inflamatorio, Analgésico y Regenerador del cartílago; y está especialmente indicado para: mejorar la flexibilidad articular, fortalecer articulaciones, reducir dolores articulares, así como en el tratamiento de la osteoartritis, artritis (enfermedades reumáticas) y artrosis, ya que previene las lesiones articulares, y a través de un efecto que favorece la activación y modulación del sistema inmunológico”, comenta la Dra. Montiel.

Otros componentes

UC-II & Ovomet es enriquecido con otros nutrientes tales Ácido Hialurónico que tiene una función lubrificante del cartílago y del hueso mediante la producción del líquido sinovial; con otros antiinflamatorios naturales como el Jengibre, la Boswellia y el Bambú, con Vitamina C para la máxima absorción del colágeno en los huesos, tendones y articulaciones, todo lo cual mejora la elasticidad y firmeza de los ligamentos, proporcionando más resistencia al tejido óseo, contribuyendo al mantenimiento de la integridad y función de la articulación. Siendo también un aliado frente la tendinitis.

UC-II & Ovomet de Kinoko Life es uno de los suplementos más vendidos en Amazon para problemas articulares.

UCII y OVOMET son propietarios de su marcas registradas.

