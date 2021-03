Hub OS aterriza en APAC de la mano de Mulpha Group Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 09:58 h (CET) Hub OS, una compañía especializada en soluciones SaaS para la industria hotelera, se está expandiendo en Australia y Nueva Zelanda mediante la reciente Joint Venture con Mulpha Group, con el fin de brindar un servicio más cercano a los hoteleros que buscan tecnología para optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia de sus huéspedes Hub OS es una solución para la gestión operativa, totalmente integrada, intuitiva y escalable, que impulsa la rentabilidad, la eficiencia y la satisfacción de los huéspedes. Integrando en un mismo sistema, soluciones de Housekeeping, Mantenimiento, Calidad, F&B, Guest In Touch y Energía además de la integración bidireccional con PMS, ERP y otros sistemas.

Alex Ridaura, CEO de Hub OS comenta: “Estamos muy emocionados de emprender este camino junto con uno de los principales inversores hoteleros de Australia. Esta sociedad nos permitirá brindar un apoyo cercano a nuestros clientes en Australia, Nueva Zelanda y Asia Pacífico, al tiempo que expandimos nuestra presencia en estos mercados clave. El conocimiento y la experiencia de Mulpha Group serán cruciales para el éxito de la expansión en estas regiones."

El sistema está diseñado específicamente para agilizar la conexión entre departamentos, registrando cada intervención y transmitiendo esta información a tiempo real, lo que permite optimizar los tiempos de respuesta en las peticiones de cliente.

Joan León, COO de Hub OS, nos explica que “Para nosotros es un placer poder contar con un socio como Mulpha Group, además de por la presencia que tiene en la región de APAC, también por la experiencia y conocimiento de la industria hotelera, claves para seguir desarrollando y mejorando el sistema Hub OS.”

Mulpha Group, compañía con más de 30 años de experiencia y uno de los inversores y operadores hoteleros más grandes de Australia. Especializado en gestión operativa y capacidad de desarrollo, aporta el conocimiento, experiencia y visión innovadora para afrontar con éxito los nuevos desafíos de la industria.

Greg Shaw, CEO de Mulpha Group afirma: “A partir de nuestro estudio, sabemos que no existe ningún otro producto a nivel mundial como Hub OS, que permita impulsar las operaciones hoteleras a partir de una solución única de software. Esto representa una gran oportunidad para que los propietarios y operadores hoteleros logren optimizar sus operaciones, transformando la inversión en ahorro económico. Personalmente, hemos experimentado estos resultados en nuestros tres hoteles insignia, InterContinental en Sydney, Hayman Island y Sanctuary Cove".

El Grupo tiene una amplia cartera de activos inmobiliarios, hoteleros, educativos o capital privado y cuenta con inversiones en algunas de las economías más vibrantes y de más rápido crecimiento en Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Reino Unido.

La directora de IT de Mulpha Group, Annelle Paemaa, ve un gran potencial en la plataforma: “Hemos demostrado que Hub OS puede reemplazar hasta cuatro sistemas operativos existentes, ahorrando costes, formación y tiempo de implementación. El producto está basado en la nube, es altamente escalable y totalmente intuitivo tanto para el equipo de IT como para todo el equipo operativo del hotel. Esperamos aumentar la presencia de este producto en Australia y expandirnos a la región de Asia Pacífico para llevar los beneficios del sistema a la industria en un momento ideal para ayudar a los propietarios y operadores a mejorar tanto los resultados finales como la satisfacción de los huéspedes en una competitividad cada vez mayor."

Mulpha Group continúa implementando activamente el sistema Hub OS en Australia y la región de Asia Pacífico, despertando un gran interés entre numerosas cadenas hoteleras, así como de propietarios e inversores de hoteles.

Sobre Hub OS

Creado en 2015 cuenta actualmente con presencia en más de 600 hoteles y 30 países, desde su inicio se consolidó como una solución operativa a nivel nacional, dando el salto internacional de la mano de varias de las cadenas españolas más reconocidas.

Hub OS es una solución global que permite la digitalización y optimización de las operaciones del hotel, simplificando la comunicación entre departamentos y reduciendo los tiempos de respuesta. Aportando una potente herramienta de análisis que permite una mejora continua de los procesos del hotel, reduciendo significativamente los costes operativos.

Hub OS tiene varias soluciones como Housekeeping, Mantenimiento, Calidad (incidencias de clientes), F&B, Energía, Guest in Touch (comunicación hotel-cliente contactless), Gestión Corporativa, así como Gestión de nuevas Aperturas y Reformas.

Sobre Mulpha Group

Mulpha Group es uno de los inversores inmobiliarios y hoteleros más experimentados de Australia con una gran capacidad de gestión y desarrollo operativo.

Más de 30 años de experiencia en inversiones en Australia, con un equipo de más de 60 profesionales comprometidos con la creación de valor a largo plazo.

En Australia, la cartera de inversiones incluye Sanctuary Cove, un complejo turístico integrado en Gold Coast, Norwest Business and Residential Park en Sydney, entre otros hoteles insignia como el lujoso InterContinental Sydney o el espectacular InterContinental Hayman Island Resort. En Nueva Zelanda, Mulpha Group es el propietario del Nesuto Stadium Hotel Auckland y desarrollador de la galardonada Leisure Farm en Iskandar Malasia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Endurance Motive cierra una ronda de inversión en menos de 5 horas a través de Sociosinversores.com Cambium Networks y Codipro impulsarán las nuevas redes inalámbricas multigigabit de 60GHz y 28Ghz Grandes expertos en sistemas de climatización, según Dagasistemas.com Beneficios de contratar un servicio de catering profesional, según clublunch.com El uso de fundas lavables para cojines según Cojines.pro