EUHT StPOL se consolida como la mejor universidad de España en Hotelería y Turismo

jueves, 11 de marzo de 2021, 09:45 h (CET) El QS World University Rankings posiciona a EUHT StPOL en el lugar número 24 del mundo en esta especialidad. Se consolida así, por cuarto año consecutivo, como una de las mejores universidades del mundo en Hospitality and Leisure Management La undécima edición del QS World University Rankings by Subject revalida la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar (EUHT StPOL) Barcelona como la mejor de España en el ámbito de Hotelería y Turismo (Hospitality and Leisure Management) y 24 del mundo en esta especialidad.

El ranking publicado por QS (Quacquarelli Symonds), mide la excelencia educativa de más de 1400 universidades de todo el mundo según 51 materias o áreas de conocimiento. Aunque la mayoría de los programas evaluados en España han caído en la clasificación, EUHT StPOL y su programa de dirección hotelera y turismo han mejorado sus cifras subiendo seis posiciones en la clasificación global respecto el año anterior.

Cuarta mejor universidad española del ranking

De entre todas las materias analizadas en el ranking QS, 21 programas españoles se sitúan entre los 50 mejores del mundo en su disciplina académica. Entre ellos, EUHT StPOL y su programa de Dirección Hotelera y Turismo (UdG) ocupan la 4ª posición en la clasificación de mejores programas españoles; sólo por detrás del área de odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el programa de arquitectura/urbanismo de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y ESADE Business School – URL con dirección y administración.

Así, EUHT StPOL se consolida como uno de los centros universitarios de referencia a nivel mundial en al ámbito de la dirección hotelera y turismo.

Para elaborar la clasificación, el QS World University Rankings by Subject tiene en consideración distintos indicadores, entre ellos, la reputación académica de la institución; y la reputación de los empleadores, es decir, aquellas universidades que son consideradas por los directores de recursos humanos como las que aportan graduados con más talento y que gozan de un mayor porcentaje de inserción laboral.

Los resultados completos del ranking QS 2021 se pueden consultar en www.TopUniversities.com

EUHT StPOL, referente del sector

EUHT StPOL, centro privado adscrito a la Universidad de Girona, cuenta con 55 años de trayectoria formando profesionales de la dirección hotelera, turismo, artes culinarias y restauración y cuenta con una localización privilegiada frente al mar, en la costa barcelonesa. Es un modelo de Hotel-Escuela universitario pionero en Europa con una metodología de aprendizaje teórico-práctica en la que los estudiantes experimentan con clientes reales desde el primer día, hecho que los dota de un perfil profesional adaptado a las necesidades del sector.

Reconocida a nivel internacional, durante cada curso académico estudiantes procedentes de los cinco continentes y de más de 37 nacionalidades distintas se desplazan a EUHT StPOL para cursar algunos de los programas académicos que ofrece el centro, que cuenta con una oferta formativa de estudios universitarios, estudios técnicos y masters. Desde 2020, EUHT StPOL ha ampliado su oferta formativa con programas online y semipresenciales, adaptándose así a las nuevas realidades derivadas del Covid-19.

