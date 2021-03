España se posiciona como el tercer destino poscovid-19 para el viajero de lujo Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 09:53 h (CET) Según el último estudio llevado a cabo por Condé Nast Johansen sobre los hábitos vacacionales de lujo poscovid, entre sus más 95.000 suscriptores a su newsletter, España es el tercer destino preferido por los viajeros de lujo, después del Reino Unido e Italia. Las encuestas se realizaron entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 2021 España no ha perdido posiciones a la hora de ser elegido entre los tres destinos más deseados para pasar las primeras vacaciones poscovid. Solamente el Reino Unido e Italia están por delante en primer y segundo lugar respectivamente. Por detrás quedan Francia, Grecia, Estados Unidos, El Caribe o Portugal.

A la hora de planificar las próximas vacaciones, la gran mayoría declara querer salir en septiembre, seguido de junio como segunda opción y mayo como tercera.

Atrás quedan las largas estancias o escapadas de fin de semana, dado que los viajeros de lujo están programando como preferidas salidas de 14 noches, seguidas por 10 noches y de 7 noches como tercera opción.

La toma de decisión final

A la hora de decidirse por un destino u otro, los viajeros de lujo tienen muy claro sus tres prioridades previas a realizar una reserva en firme. El destino, que la reserva sea totalmente reintegrable en caso de necesidad de cancelación en el último momento y la flexibilidad a la hora de reservar y cancelar estancias. Además, y como sucedía antes de la pandemia, la excelencia en el servicio, la gastronomía y una buena reserva de vinos son también esenciales a la hora de decidirse a realizar una reserva, aunque el orden de prioridades ha cambiado.

Influencia de la COVID-19

Tanto a la hora de reservar como durante la estancia en el hotel elegido, el 71% de los viajeros de lujo exige una declaración formal de hotel en su página web, a la hora de realizar la reserva y a la llegada a la recepción del hotel, confirmando que se sigue la normativa gubernamental local en cuanto a higiene y distanciamiento social.

El 71% de los encuestados también declara que debe haber dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las áreas públicas del hotel.

Para el 68% es vital que se limpien y desinfecten a diario: los interruptores de la luz, las tarjetas de acceso a la habitaciones, el mando de control remoto de la televisión y los pomos de los armarios y puertas.

El 47% de los encuestados valora que el hotel cuente con apps que eliminen el contacto físico a la hora de realizar el check-in, realizar una reserva en el restaurante o una sesión de spa, por ejemplo.

Sostenibilidad

Aunque ya se vislumbraba antes de la pandemia, cada vez son más los viajeros de lujo que valoran las prácticas de sostenibilidad implementadas por los hoteles. Por orden de importancia los viajeros serían más favorables a realizar una reserva en un hotel de lujo que: redujese los residuos y fomentase el reciclaje, mantenimiento de las zonas ajardinadas de manera sostenible, gestión de los recursos de agua, incorporación de menús sostenibles a base de comida y lácteos orgánicos, y la disponibilidad de botellas de agua reutilizables que no estén hechas de plástico.

Acerca de Condé Nast Johansens​

Condé Nast Johansens, de la editorial de Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller y Vanity Fair, es la primera guía de referencia para los viajeros independientes. Condé Nast Johansens continúa siendo la referencia ilustrada por excelencia para los hoteles independientes que son inspeccionados anualmente.

Su dedicado y altamente formado equipo de Local Experts, ha inspeccionado alrededor de 10 veces cada una de las propiedades que aparecen en la versión online o en papel de las guías, con el fin de ofrecer la mejor selección de propiedades recomendadas para los viajeros independientes.

Las guías de Condé Nast Johansens tienen una difusión de 4 millones de usuarios y su distribución alcanza en la actualidad los 18.500 ejemplares a nivel internacional.

