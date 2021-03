Qué es invertir (y qué no) Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 17:49 h (CET) Neowintech es un marketplace digital de soluciones financieras sencillo y fácil de usar y quiere disipar algunas barreras que impiden a la gente invertir Se ha hablado y escrito mucho sobre la importancia de invertir. Tanto en los buenos tiempos como en los difíciles, la inversión sigue siendo una herramienta fundamental para crear riqueza, en todo tipo de perfiles individuales y situaciones financieras.

Para algo tan importante como esto, parece haber una serie de conceptos erróneos sobre la naturaleza de la actividad. Al fin y al cabo, ¿cuántas personas pueden decir realmente que saben lo que es invertir?

En pocas palabras, la inversión puede considerarse como "el acto de asignar recursos, generalmente dinero, con la expectativa de generar una renta o un beneficio". Más concretamente, es "el proceso de compra de activos que aumentan de valor con el tiempo y proporcionan rendimientos en forma de pagos de ingresos o ganancias de capital", "la compra de valores, bienes inmuebles y otros artículos de valor en la búsqueda de ganancias de capital o ingresos".

Tomando esta simple noción como punto de partida, no parece haber ninguna razón para que un gran número de personas se dedique a las inversiones. Y, sin embargo, el 37% de las personas ven la inversión como algo arriesgado, y el 63% no se ven a sí mismos como inversores.

Por esa razón, Neowintech es un marketplace digital de soluciones financieras sencillo y fácil de usar y quiere disipar algunas barreras que impiden a la gente invertir.

Aunque a primera vista pueda parecerlo (ya que implica destinar dinero a un resultado para obtener un beneficio), el juego está relacionado con el mero azar, no habiendo activos involucrados que añadan valor económico.

Lo que no quiere decir que algunas personas se acerquen a los productos financieros con esta mentalidad. Al fin y al cabo, se trata de herramientas, y hay múltiples formas de verlas y utilizarlas. Por lo tanto, es importante seguir una estrategia sólida para mantener el crecimiento en el tiempo.

Sin embargo, esto no significa que sea necesario un análisis extenso y profundamente técnico.

Por ejemplo, no es necesario realizar una selección de valores para invertir con éxito los fondos propios. Porque, y en contra de algunas creencias, invertir es algo más que las acciones.

Hay una gran variedad de activos y productos de inversión para muchos perfiles de inversores diferentes. Esto se puede comprobar teniendo en cuenta los productos disponibles en el mercado Neowintech una plataforma financiera online para todos.

Todos siguen los principios de simplicidad y comodidad: basta con añadir fondos al producto deseado. Cada uno de ellos está vinculado al rendimiento de un conjunto de préstamos, cada uno con su propia e individual garantía. De este modo, es posible proyectar un tipo de interés con estabilidad, ya que la generación de intereses se actualiza y es visible cada día en el perfil del usuario.

Las acciones ocupan un lugar central en la percepción de la inversión debido a la cobertura de los medios de comunicación (ya que el ciclo de noticias tiende a influir en gran medida en los mercados de valores), y también al interés de los medios culturales, como la industria cinematográfica.

Al fin y al cabo, los grandes choques, las caídas y la volatilidad dan lugar a mejores titulares y tramas.

Esto acaba contribuyendo a otra idea errónea sobre la inversión. Porque la inversión no es exclusiva de quienes tienen grandes cantidades de riqueza o se dedican a ella profesionalmente.

Como se ha dicho, es una actividad importante para el crecimiento financiero y la mejora del propio futuro. Por eso, su democratización, como Neowintech, puede tener un impacto grande y positivo en todos los ámbitos.

La inversión es cada vez más accesible, y eso es una suerte. Porque el crecimiento generalizado beneficia a todos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Qué es invertir (y qué no) YIP-ONLINE consigue eliminar una deuda de más de 190.000 euros con la Ley de Segunda Oportunidad Marketing b2b: técnicas y estrategias, según especialistas DÁDORIS recibe el apoyo de las Fundaciones Rafael del Pino y United Way en su apoyo a jóvenes excelentes sin recursos Las herramientas de jardinería aumentan sus ventas de cara al verano de 2021, según STIHL