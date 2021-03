Las herramientas de jardinería aumentan sus ventas de cara al verano de 2021, según STIHL Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 17:29 h (CET) Las herramientas de jardinería y, en general, las herramientas para el mantenimiento y cuidado de jardines, han experimentado un auge en sus ventas durante los últimos meses La obligatoriedad que ha decretado el confinamiento ha provocado un aumento en la venta de material de bricolaje y mantenimiento del hogar. Los fabricantes de las mejores herramientas de jardín apuntan a que esta temporada también va a producirse un incremento en este tipo de material, debido a las restricciones previstas para los próximos meses.

La necesidad de disfrutar de espacios abiertos en casa

2020 ha sido el año en el que la gente se dado cuenta de la importancia de vivir en un hogarcómodo, que además permita disfrutar de espacios abiertos, muchas personas han aprovechado el confinamiento para cuidar sus jardines y terrazas, por eso los fabricantes apuntan a que la primavera y el verano de 2021 también será un período de alza en las ventas de este tipo de herramientas.

Una oferta adaptada a cada jardín

En la actualidad, existen todo tipo de herramientas adaptadas a un uso particular. Más allá de los dispositivos profesionales, las marcas principales disponen de catálogos adaptados a personas que, sin dedicarse profesionalmente a la jardinería, disponen de espacios verdes en casa y buscan herramientas útiles, seguras y de fácil manejo.

estas herramientas se adaptan a diferentes jardines, desde amplios espacios verdes que necesitan de un cuidado continuo, hasta personas que disponen de lugares ajardinados de pequeñas dimensiones, pero que buscan herramientas prácticas.

Para el usuario medio es importante que la herramienta sea compacta y práctica, en este sentido, existe una amplia oferta de herramientas de pequeño tamaño, muy fáciles de almacenar y que además permiten su uso sin ninguna preparación previa. En este sentido, la seguridad también es importante, cada vez son más los dispositivos de seguridad que incorporan este tipo de herramientas pensadas para un uso particular, el principal objetivo es que cualquier persona pueda hacer un uso cotidiano de las herramientas para el mantenimiento de un jardín, sin exponerse a situaciones de peligro.

La temporada de primavera y verano de 2021

Es posible que este verano sea menos restrictivo que el de la pasada temporada, aún así, muchas personas van a evitar viajes y desplazamientos, y por tanto este también será un año sin escapadas para muchas familias. El descenso en los viajes y desplazamientos, especialmente durante los meses de verano y primavera, hace que muchas personas opten por disfrutar de su hogar y hacer tareas de reforma y mantenimiento, las herramientas de jardinería permiten disponer de potentes máquinas, especialmente diseñadas para tareas en jardines, que se adaptan a las necesidades de diferentes zonas verdes, tanto en viviendas particulares como en comunidades de vecinos. Un año más, los meses de primavera y verano serán la época perfecta para seguir disfrutando de los espacios al aire libre.

