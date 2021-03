DÁDORIS recibe el apoyo de las Fundaciones Rafael del Pino y United Way en su apoyo a jóvenes excelentes sin recursos Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 17:33 h (CET) La Fundación DÁDORIS ha recibido un espaldarazo con el acuerdo alcanzado entre las Fundaciones Rafael del Pino y United Way España, para seguir con su labor de ayudar a jóvenes excelentes, pero que carecen de recursos económicos, para acceder a los estudios superiores Hasta la fecha DÀDORIS ha hecho posible que 34 estudiantes, hombres y mujeres, puedan alcanzar los estudios superiores. Físicas, Derecho, Magisterio son algunos de los estudios elegidos por estos jóvenes excelentes, nota media de sobresaliente en el Bachillerato, y que sin duda – cuando terminen sus estudios y entren en el mundo laboral – sabrán devolver a la sociedad todo lo que ella les ha dado.

“Es un magnífico acuerdo el alcanzado con las Fundaciones Rafael del Pino y United Way, y que nos permitirá tener mayor visibilidad para todos aquellos que todavía no nos conocen; al mismo tiempo que nos permitirá dotar de nuevas herramientas que ayuden a todos los alumnos en su desarrollo, así como en el refuerzo de los valores de excelencia, esfuerzo y meritocracia” así se pronunciaba Pedro Alonso Gil Presidente del Patronato de la Fundación DÁDORIS, después de la firma del acuerdo.

El apoyo se materializará con un Programa Call for Talent de la Fundación Rafael del Pino para mejorar las competencias de liderazgo de los alumnos: se desarrollará mediante talleres experienciales en los que se trabajará la auto confianza, el auto conocimiento y la motivación; y conceptos como la resiliencia, la empatía, la influencia y la persuasión; tendrán encuentros con miembros de la Asociación Becarios de Excelencia Rafael del Pino y del Programa Celera quienes les inspirarán y ayudarán a luchar por materializar sus sueños.

Almudena Diéz, Directora de Programas de Formación de la Fundación Rafael del Pino destacó “Los jóvenes españoles han demostrado que con tenacidad y esfuerzo pueden alcanzar lugares de excelencia en todos los campos del saber y de la actividad profesional y empresarial. Por ello, desde la Fundación Rafael del Pino estamos encantados de ofrecer a los alumnos de Dádoris el Programa Call for Talent para que los líderes del mañana puedan desarrollar con todo éxito sus capacidades”.

De la misma manera el programa YOUTH EXCELLENCE –Juventud Excelente- atraerá fondos para más becados y, además, permitirá a los jóvenes colaborar apoyando como mentores a jóvenes de Secundaria que participen en el programa RETO JUVENIL (YOUTH CHALLENGE) que United Way desarrolla en diferentes institutos de la geografía nacional para luchar contra el abandono escolar.

“En United Way creemos que la mejor inversión que pueden hacer las empresas, gobiernos, sociedad civil para crear comunidades resilientes es luchando contra el abandono escolar. Hemos de invertir en una educación de calidad para todos. Gracias a Dádoris nuestros beneficiarios del programa Reto Juvenil, tendrán la oportunidad de tener unos mentores únicos que con su ejemplo les inspirarán a seguir con su formación”.

