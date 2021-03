Detailing, el arte de limpiar el coche como nuevo Mundodetailing.com

Parece que ahora se ha puesto de moda el cuidado extremo del coche, con multitud de productos específicos y de técnicas para cada zona concreta, pero el Detailing tiene mucha historia detrás. Parece un nuevo arte, y si bien la palabra no es antigua, el origen viene en EEUU cuando ya se cuidaban de forma extrema los carruajes de caballos, muchas veces con productos comunes para el tratamiento de maderas Los productos han evolucionado mucho, alguna empresa como Meguiars, cumplen casi 120 años en el mercado comenta el responsable de Mundo Detailing, un portal que trata de unir a todos los aficionados a esta técnica de limpieza de coches. Existen otras marcas que están entrando fuerte al mercado, como CarPro, y la mejora técnica ha sido espectacular. En la actualidad se puede encontrar Coatings Cerámicos como CQuartz que una vez limpio, descontaminado y pulido, mantendrán y protegerán la pintura como si una capa superior protectora se tratara, hasta varios años después. Sin duda



Existen productos específicos para el cuidado de la tela, incluso productos como el cuero líquido que sirven para rellenar las imperfecciones y daños del cuero que con el tiempo se le van haciendo a los coches.



Otra técnica estrella es la del pulido de faros y de carrocería, usando tanto pulidoras rotativas como orbitales, los pads y los pulimentos adecuados, se consiguen resultados excelentes.

En coches clásicos e históricos la mejora puede ser espectacular, siempre se recomienda mantener la pintura original al máximo posible, y no repintar a no ser que sea estrictamente necesario, comentan desde Solo Clásicos, web de referencia de vehículos clásicos. Siempre que la pintura no tenga la laca saltada y no haya defectos de chapa graves, mantener un clásico en su estado original es cada vez más fácil. Conservar, por ejemplo, las gomas sin que se cuarteen y siempre nutridas, o las llantas limpias y selladas, harán que el valor del vehículo se mantenga e incluso suba.

Por último, y no menos importante, se tiene que hablar del descontaminado, ese gran desconocido. La chapa de los coches va acumulando polución y contaminación férrica que con el tiempo pueden ser un problema. Siempre se recomienda hacer un descontaminado con una clay bar y descontaminante férrico para mantener la chapa limpia y así poder aplicar cualquier tratamiento posterior con las máximas garantías. De nada sirve aplicarle un sellante o coating cerámico, la mejor cera del mercado, si a nivel microscópico la chapa del coche sigue teniendo suciedad.



Es un mundo apasionante y en otros países ya se ha implantado una cultura del cuidado total del coche y poco a poco se va viendo más interés.