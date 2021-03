Atos participa en el proyecto europeo "ENSURESEC" creado para proteger al comercio electrónico Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 14:13 h (CET) Atos participa en el proyecto europeo ENSURESEC cuyo objetivo es proteger el ecosistema de comercio electrónico del mercado único digital europeo ante los crecientes riesgos cibernéticos. que pueden ocurrir desde la presentación de productos y servicios en plataformas electrónicas, el pago de estos mediante transacciones digitales, hasta el proceso de envío y entrega El proyecto abordará las amenazas digitales que pueden surgir de la presentación de productos y servicios en las plataformas electrónicas, las transacciones de pago digitales, los problemas del proceso de entrega, el fraude interno, etc.

De acuerdo con Kantar[1], el comercio electrónico en España ha aumentado un 26% en un año y, de acuerdo con IAB[2], un 23% de los consumidores españoles solo utiliza la modalidad online para hacer sus compras. Sin embargo, este crecimiento representa también un incremento en los ataques cibernéticos que pueden afectar tanto a empresas de diferente tamaño y sector – retail, banca y seguros- como a los consumidores que son víctimas de estafa, robos de identidad, entre otros.

En este contexto, surge el proyecto ENSURESEC para proteger el comercio electrónico contra las amenazas físicas y cibernéticas de una manera holística y eficaz, centrándose no solo en el desarrollo de soluciones técnicas, sino también en generar conciencia sobre el impacto potencial de estos ataques para la sociedad. ENSURESEC proveerá una plataforma enfocada en la prevención, evaluación y certificación de operaciones de comercio electrónico capaz de detectar nuevos ataques o vulnerabilidades.

Atos, a través de su departamento de I+D, se encargará de

Desarrollar una herramienta que permita evaluar cualitativa y cuantitativamente, en tiempo real, el impacto de los riesgos cibernéticos, ciberfísicos y físicos que puedan afectar a cualquier infraestructura de comercio electrónico.

Realizar un análisis exhaustivo del mercado para definir modelos de negocio que garanticen la sostenibilidad de la plataforma y sus diferentes herramientas. Según Rodrigo Diaz, Responsable de la Unidad de Ciberseguridad, departamento de I+D de Atos en Iberia, “La participación de Atos en ENSURESEC demuestra nuestra experiencia en seguridad digital y nuestro compromiso con el desarrollo de tecnologías innovadoras que permitan mejorar la seguridad de los ciudadanos y organizaciones europeos frente a amenazas cada vez más sofisticadas de ciberdelitos y ciberterrorismo, a la vez que ayudamos a garantizar el respeto de derechos fundamentales como la privacidad”.

El proyecto de tres años involucra a 22 organizaciones pertenecientes a 14 países de Europa, incluido CaixaBank, el Inov Instituto o la universidad de Greenwich. Tiene el respaldo de un consejo asesor multidisciplinario global de 14 miembros (incluyendo reconocidas empresas del comercio electrónico en el mundo como Mastercard y la European Small Business Alliance, ESBA) para proporcionar una solución de alto impacto que proteja efectivamente las diferentes organizaciones parte del ecosistema europeo de comercio electrónico.

Para más Información sobre ENSURESEC: www.ensuresec.eu

Para más Información sobre las soluciones de ciberseguridad de Atos: https://atos.net/en/solutions/cyber-security [1] Study by Kantar, May 28, 2020: https://cdne.kantar.com/es/inspiracion/consumidor/el-confinamiento-revoluciona-el-consumo-de-los-hogares

[2] Study by IAB Spain, June 2020 : https://iabspain.es/presentacion-online-del-estudio-anual-de-ecommerce-2020

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.