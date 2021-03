Clínica Trevi da consejos para disimular las bolsas y ojeras y explica en qué consiste la Blefaroplastia Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 12:19 h (CET) Con el paso de los años la zona del contorno de ojos es una de las más afectadas, parpados caídos, bolsas, arrugas, ojeras pronunciadas… Estos signos de la edad le dan un aspecto cansado y apagado a la mirada. la cirugía plástica tiene todo tipo de soluciones para rejuvenecer la mirada y devolverle el brillo y la frescura con naturalidad. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, da tips para disimular las temidas bolsas de los ojos y lo cuenta todo acerca de la blefaroplastia Higiene facial. Este es el punto principal para comenzar a tratar las bolsas en los ojos. Todo empieza por mantener la zona libre de químicos y otros compuestos antes de aplicar cualquier producto o tratamiento.

Mucha verdura y fruta. Los alimentos naturales con antioxidantes son lo mejor para el organismo y, por tanto, para la piel. Una dieta sana y equilibrada mejorará el aspecto de las bolsas.

Dieta baja en sal y especias. Este tipo de condimentos y potenciadores del sabor favorecen la retención de líquidos, que tan nociva resulta para la piel. Por ello, se debe reducir su consumo al mínimo.

Beber mucha agua. Aunque siempre se debe adaptar a las circunstancias y genética de cada uno. Con ello se conseguirá una buena hidratación de la piel para un aspecto sano y juvenil.

Dormir. 8 horas de descanso diario son fundamentales para mantener, no sólo un buen aspecto físico, sino también la cabeza en su sitio. Evitando el edema de los párpados inferiores.

Adiós al alcohol, tabaco y otros adictivos. Muy necesario, ya no sólo por la estética, sino también por la salud.

Vitamina C. A partir de esta sustancia el organismo genera el colágeno, que tan vital resulta para la piel. Por ello, los alimentos ricos en Vitamina C, como la naranja, son muy recomendables para mejorar el contorno de los ojos.

Productos específicos. Si se va a recurrir a cremas o a cosméticos para tratar la zona, se deben buscar los que sean específicos y que no lleven demasiados químicos o parabenes.

Tratamiento en Clínica Trevi

En Clínica Trevi ofrecen la intervención perfecta para eliminar las bolsas y las ojeras para siempre: la Blefaroplastia

Blefaroplastia superior: 2450 euros

Blefaroplastia completa: 3200 euros

La blefaroplastia superior es una cirugía ambulatoria (anestesia local), con una duración aproximada de 45 minutos.

Se recomienda hacer la cirugía en lugar del tratamiento de láser, ya que este último, necesita muchas sesiones y no siempre queda como el paciente desea, todo dependerá de la cantidad de exceso de piel que presente la persona.

Durante una blefaroplastia (que suele durar sobre 1 hora) se extirpa el exceso de piel y grasa del párpado superior dejando una cicatriz escondida en el fondo del surco palpebral superior. Al mismo tiempo, se pueden eliminar las bolsas grasas inferiores y tensar la piel del párpado inferior.

En casos de bolsas inferiores hereditarias, características de gente joven, se pueden eliminar a través del interior del ojo (transconjuntival), sin dejar cicatriz externa. La intervención se realiza siempre en medio hospitalario con una ligera sedación y no es necesario quedarse ingresado. Los puntos se retiran a los cinco/ siete días y la reincorporación a la vida cotidiana del paciente es inmediata.

Es una cirugía recomendada para hombres y mujeres.

Los pacientes mayores de 30 años son quienes se hacen con mayor frecuencia esta cirugía.

En Clínica Trevi, se incluye en el precio todos los exámenes preoperatorios (PCR incluida), así como todas las consultas necesarias en el pre y postoperatorio.

En la blefaroplastia superior, el paciente debe mantener solo dos días de reposo... si la se hace un viernes, el lunes se puede ir al trabajo perfectamente. En la blefaroplastia completa, se recomiendan 5 días de reposo.

Esta cirugía no afecta la visión ni el ojo, no se toca. Solo elimina el exceso de piel de los parpados.

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

¿Dónde?

C/ Apolonio Morales 21 A - 28036 Madrid

clinicatrevi.com

Seguir en:

@clinicatrevi

Clinica Trevi

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.