¿Cuántas oficinas caben en una oficina?

El trabajo presencial requiere en estos momentos una readaptación de la oficina tal como se conocen. Es el momento de configurar entornos seguros que incorporen soluciones que mejoren el espacio, la productividad y, por tanto, la satisfacción de los trabajadores. “Cada vez se potenciarán más los proyectos y resultados, aportando responsabilidad y más confianza al usuario a través de espacios polivalentes que permitan optimizar recursos y potenciar el bienestar” explica Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu.



Para simplificar el proceso, Actiu, líder en creación y diseños de espacios de trabajo, ha lanzado la “Guía AGILE”, cuyo objetivo es ayudar a empresas y trabajadores a construir eficazmente esta nueva realidad, con consejos para articular cualquier espacio colaborativo y propuestas específicas que incluyen la Colección AGILE by Actiu, un conjunto de soluciones para adaptar las oficinas a esta metodología.



Mejora a todos los niveles

La metodología agile permite definir y diseñar un espacio de trabajo reflexionando sobre los usos y la diversidad de tareas que se van a desempeñar en ese entorno desde el punto de la funcionalidad y una óptima productividad.



Frente al concepto de trabajo jerarquizado tradicional, basado en un espacio fijo y la presencialidad, la nueva realidad plantea retos globales que obligan a las empresas a transformarse, a modificar su estructura, sus procesos y sus propios espacios para lograr un sistema de trabajo más flexible, sin rigideces ni patrones predeterminados y poniendo el foco en lo relevante: las ideas, los proyectos y las personas.



Agile favorece la flexibilidad en aras de la creatividad y el bienestar. Busca crear valor e innovación a partir de la colaboración entre las personas y las tecnologías. Una cooperación que contribuye a reducir los costes operativos. Un modelo donde es importante que los miembros de un equipo tengan un espacio que les resulte propio, en el que poner en común su talento y su creatividad, y las empresas deben favorecer ese contacto y ese trabajo colaborativo presencial, con las máximas garantías de seguridad.



La metodología agile permite generar altos niveles de satisfacción en la experiencia del empleado, así como retención a más largo plazo, pérdida de productividad reducida y otros costes relacionados. Agile se basa en la confianza y responsabilidad del equipo potenciando que cada empleado pueda trabajar cuándo, dónde y cómo quiera de manera transversal centrándose en los objetivos.



Espacios agile

Este cambio de cultura empresarial impacta directamente en el diseño de los espacios corporativos, optimizándolos y rentabilizándolos con soluciones de equipamiento adaptables y polivalentes, capaces de dar respuesta a todas las necesidades de usos. En ese sentido, la guía contempla dos tipos de entornos, de mayor a menor complejidad, aportando propuestas para poder generar múltiples configuraciones agile, desde en un espacio totalmente polivalente a un pequeño córner dentro de un contexto operativo. También incorpora configuraciones tipo a modo inspiración.



“Desde nuestros inicios, nuestros productos han destacado por una polivalencia que nos ha abierto las puertas más allá de entornos corporativos. Todo este know how se traduce en la guía con tips y una línea de soluciones que buscan hacer la vida fácil a las empresas y aportarles lo que necesitan en estos momentos: elementos funcionales y polivalentes que les permitan configurar y reconfigurar sus espacios, de manera sencilla y tantas veces como sea necesario” indica Soledat Berbegal.



Esta filosofía responde también al concepto Cool Working by Actiu, que identifica dentro de un mismo espacio de trabajo áreas de concentración, privacidad, socialización, colaboración y aprendizaje. A través de una mentalidad flexible y un mobiliario versátil con elementos auxiliares que den respuesta a esos usos nuevos, es posible configurar un entorno de trabajo de manera sencilla y polivalente en cualquier entorno corporativo así como también en terceros espacios.