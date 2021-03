Descubre los pueblos más bonitos de Andalucía Conoce pueblos andaluces para visitar en tu próxima escapada Redacción Siglo XXI

miércoles, 10 de marzo de 2021, 13:00 h (CET) El sur de España es una de las regiones más visitadas por contar con multitud de atractivos turísticos. Andalucía cuenta con kilómetros de costas y playas de ensueño, Parques Nacionales, ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, monumentos cargados de Historia, pueblos con encanto… ¡Hay para todos los gustos!



Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva, Almería o Jaén… Nadie puede cuestionar la belleza e importancia de las ocho ciudades andaluzas. Sin embargo, uno de los grandes errores de la mayoría de turistas que llegan a Andalucía es visitar únicamente las ciudades más populares, perdiéndose rincones llenos de encanto, tradición, gastronomía y cultura.



Top 8 pueblos andaluces

Hoy os traemos el top 8 pueblos andaluces para visitar, uno por ciudad ¡aunque hay muchos más que descubrir en el sur!



Setenil de las Bodegas, Cádiz Setenil de las Bodegas es uno de los pueblos más bonitos y destacados de Andalucía ya que las casas se encuentran integradas en el entorno rocoso propio de Setenil. De ahí que podamos hablar de las singulares calles cueva. Setenil de las Bodegas es popular por la ruta de los Pueblos Blancos y por sus increíbles miradores. Si quieres descubrir más consulta esta guía de Setenil de las Bodegas



Priego de Córdoba, Córdoba Priego de Córdoba es también conocido como el pueblo del agua por sus increíbles manantiales. Además, otro de sus grandes atractivos son las casas blancas, las calles empedradas y las plazas y fuentes. Las iglesias y palacios de Priego del siglo XVIII lo hacen aún más llamativo.



Carmona, Sevilla La mayoría de turistas que llegan a España pasan por los lugares más emblemáticos de la capital andaluza, pero se van sin adentrarse y descubrir el color especial de sus pueblos. Hemos elegido Carmona porque además de estar cerca de la ciudad, cuenta con increíbles arquitecturas y obras de arte: el Alcázar de Arriba, la Necrópolis romana, la iglesia de Santiago…



Ronda, Málaga Ronda es uno de los pueblos con más encanto de Málaga. Este pueblo es famoso por el Puente del Tajo, el cual cuenta con unas increíbles vistas. Cualquiera lo reconoce nada más verlo en fotos. Aunque antes era una ciudad vieja, en los últimos años ha crecido exponencialmente, diferenciándose la nueva de la vieja, las cuáles están separadas por el mismo puente. Ronda es conocido nacionalmente por su tradición taurina y su icónica plaza de toros.



Bailén, Jaén Este pueblo jienense es popular debido a la Batalla de Bailén que tuvo lugar en el 1808, donde se enfrentaron los españoles con las tropas napoleónicas para frenar el avance en la zona de Sierra Morena, con resultado exitoso.



Otro de sus grandes encantos por lo que seguramente hayas oído hablar de él son sus grandes campos de olivos. Por ello, la industria del aceite es propia de Bailén.



Montefrío, Granada Montefrío es una de las siete maravillas de Granada y atrae cada vez a más turistas por su gran fortaleza árabe y la popular Iglesia de la Villa. Este conjunto histórico artístico cuenta con unas increíbles vistas y mucha Historia que descubrir. ¿Te atreves?



Mojácar, Almería Mojácar se caracteriza por sus fachadas blancas, calles estrechas y espectaculares miradores. Además, ofrece tanto mar como montaña. No te vayas de este pueblo almeriense sin visitar el Mirador del Castillo.



Cortegana, Huelva

Cortegana cuenta con multitud de atractivos que enamoran a cualquiera. Este pueblo serrano, ubicado en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y declarado Bien de Interés Cultural, cuenta con mucha Historia. No te vayas de Andalucía sin visitar El Castillo Medieval, la Iglesia del Divino Salvador ni la Ermita de la Virgen de la Piedad.



