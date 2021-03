Productos COVID para empresas, profesionales y particulares, de la mano de alserregalos.com

La vida como se conoce ha cambiado de manera radical a raíz de esta pandemia que, en mayor o menor medida, ha afectado a todos. Ha sido un impacto que se desarrolló rápidamente y parece poco probable que se termine a corto plazo. Es así como, para sobrevivir a todo este caos, existen una serie de productos que deben ser utilizados para adaptarse a esta nueva normalidad Cuando se habla de la pandemia, quizás el primer producto que cobra importancia y que está de moda son las mascarillas FFP2 personalizadas. Sin embargo, y a pesar de esta cultura de bienestar, con la expansión del coronavirus cada vez resulta más difícil adaptarse a los nuevos cambios.

Cómo prevenir el COVID en una empresa

Si las actividades laborales en una empresa se detuvieron y luego volvieron a la normalidad, no solo es necesario usar productos covid. Los usuarios deben recibir información de parte de los funcionarios sanitarios para actualizar el proceso laboral y ser menos vulnerables frente al Coronavirus.

Se debe crear una estrategia basada en medidas de prevención para eliminar o disminuir el nivel de riesgo frente a este peligroso virus. Uno de los pasos para desarrollarlo, es la obtención de productos y técnicas particulares como:

- Implementar áreas suficientes para el correcto lavado de manos.

- Garantizar la disponibilidad de guantes, alcohol, toallas y gel antibacterial. También, es necesario contar con agua potable, jabón líquido y desinfectantes para la limpieza de las manos y las áreas de trabajo.

- Eliminar los sistemas que requieran de ingreso de huella y cambiarlos por reconocimiento facial.

- Implementar barreras físicas de cristal o plástico para los casos de lugares fijos para la realización de un trabajo.

- Disponer de recipientes adecuados que sean de uso personal para que cada trabajador posea un kit de bioseguridad y asignarle al personal un casillero individual para las pertenencias.

- Desarrollar e implementar diariamente un protocolo de limpieza (incluyendo ventilación) de cada área de la empresa, equipos, etc.

Productos COVID y técnicas para profesionales y particulares

Para quienes están diariamente en la calle, lo más esencial son las mascarillas, un gel desinfectante o un atomizador con alcohol. Aún así, lo más importante es tomar el distanciamiento correspondiente de al menos 2 metros. Más allá de eso, también es eficaz implementar correctamente las medidas que se muestran a continuación:

- Al estornudar, se debe cubrir la nariz y la boca.

- Evitar estar presente en áreas con un alto número de personas, especialmente en espacios cerrados.

- Estar atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar, además de tomar la temperatura tras presentar los síntomas (desde 37° C, puede ser COVID).

El trabajo desde casa, un cambio previsible y necesario

La nueva normalidad ha obligado a las empresas a acatar medidas que, a pesar de ser arriesgadas económicamente, permiten la supervivencia de la empresa. Una de ellas es la opción de trabajar desde casa, la cual ha sido implementada en aquellos negocios que no dependen estrictamente de la presencia humana.

Muchos de estos negocios desempeñan tareas administrativas que pueden ser realizadas a través de ordenadores con una conexión a internet. Sin embargo, no todos los negocios tienen la capacidad de asumir este cambio, lo que ha causado pérdidas enormes e incluso cierres de empresas.

No se toma como medida de seguridad no salir de casa porque no todos los trabajos pueden realizarse desde un ordenador. Por tanto, solo es posible acatar las medidas mencionadas anteriormente y llevar a todos lados un estuche con todos los artículos necesarios para el cuidado propio. Con los esfuerzos en el área de salud, el futuro en las empresas en tiempos de pandemia es esperanzador y solo hay que confiar y esperar mejorías.