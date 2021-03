AleaSoft: Las diversas opciones para la compra de energía a largo plazo: desde el autoconsumo a los PPA Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 09:42 h (CET) Para las industrias electrointensivas, los grandes consumidores de energía, disponer de una estrategia para la compra de energía no es una opción. El coste de la energía es el componente principal de sus costes de producción, por lo que deben analizar todas las posibilidades a su alcance para minimizar el riesgo de precios de mercado. En un webinar interno de la AEGE con la participación de AleaSoft se han analizado todas las opciones: desde el autoconsumo hasta los mercados de futuros y los PPA Para las empresas de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), el coste de la energía, en particular del gas y la electricidad, es un tema de interés permanente. No es para menos, la AEGE agrupa a 76 instalaciones industriales que suponen el 9% del consumo de electricidad en el territorio peninsular español. Para estas industrias, el coste del suministro energético representa un elevado porcentaje de su proceso productivo.

El martes 9 de marzo, AleaSoft realizó un webinar interno para los asociados de la AEGE, sobre la visión a largo plazo de los mercados de energía, los PPA y las subastas de renovables. El webinar reunió a decenas de miembros de la asociación y, por parte de AleaSoft, participaron Antonio Delgado Rigal, CEO de la empresa, y Oriol Saltó y Bauzà, Director de Análisis y Modelización de Datos.

Durante el webinar y el debate posterior, se analizó la diversificación como estrategia de abastecimiento de energía por parte de los grandes consumidores y la gestión de riesgos de precios de mercado. Para ello existen opciones a largo plazo como el autoconsumo y autoabastecimiento o los PPA. Para que la estrategia de compra de energía sea robusta, debe respaldarse en previsiones confiables y de base científica que proporcionen una visión de los mercados en todos los horizontes. Para el largo plazo, AleaSoft dispone de informes para todos los mercados europeos con previsiones de precios horarios a treinta años necesarias para la estimación de costes en el largo plazo.

Para el medio plazo y la operación en los mercados de futuros, AleaSoft ofrece informes de previsiones con estocasticidad que proporcionan distribuciones de probabilidad de los promedios de precios mensuales, trimestrales y anuales para los próximos tres años. Estas previsiones ofrecen una métrica probabilística necesaria para la cuantificación en la gestión de riesgos.

De manera complementaria a los informes de previsiones, la Plataforma AleaApp es una herramienta que compila los datos de las principales variables de los mercados de energía facilitando su visualización y el análisis de su evolución histórica.

PPA y subastas de renovables

Los precios relativamente bajos que se obtuvieron en la subasta de renovables del pasado mes de enero comparados con los precios que se están ofreciendo para los PPA requieren entender que son dos productos distintos para los productores renovables y como tales entrañan distintos niveles de riesgos y requerimientos de garantías que hacen que sus precios sean distintos. Una de las claves, según se mencionó en el webinar, es ver los PPA como una herramienta para la gestión de riesgo del coste de la energía a largo plazo más que como un ahorro en ese coste.

Los participantes en el webinar mostraron interés sobre la visión de futuro de las previsiones de AleaSoft en aspectos como la canibalización de los precios de mercado, los vertidos de las renovables y la volatilidad de los precios.

En palabras de Fernando Soto, Director General de la AEGE, “los PPA son instrumentos de gestión de riesgos que los consumidores electrointensivos están interesados en contratar, a cambio de asegurarse un precio eléctrico competitivo y estable. Las recientes subastas de renovables diseñadas por el MITECO han revelado precios de mucho interés para estas industrias, que son una referencia para la firma futura de PPA con renovables. La contratación de energía a plazo requiere disponer de análisis de la estimación de los precios energéticos a futuro con metodologías científicas y experiencia contrastada, como la que tiene AleaSoft, que ha mostrado hoy en el seminario dirigido a las industrias electrointensivas asociadas en AEGE”.

Información y análisis de los mercados de energía en Europa

Los últimos webinars públicos organizados por AleaSoft han contado con la participación de ponentes de empresas tan importantes del sector de la energía en Europa y a nivel global como Deloitte, Vector Renewables, PwC y Engie. En estos webinars se han tratado temas que van desde los PPA, a la financiación y la bancabilidad de los proyectos renovables, las auditorias de cuentas y las due diligence, y las subastas de renovables. En todos estos aspectos se ha destacado la necesidad de disponer de previsiones de precios de largo plazo con buena calidad, de base científica y con granularidad horaria de los precios en los treinta años de horizonte de la previsión.

El próximo webinar público se centrará en las “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Primavera 2021”. El webinar tendrá lugar el 18 de marzo y contará en esta ocasión con ponentes de EY (Ernst & Young). Durante el webinar y la posterior mesa de análisis se analizarán las perspectivas de los mercados en la primavera de 2021, la financiación de proyectos de energías renovables, la importancia de los PPA, las principales novedades en la regulación del sector energético y las oportunidades de negocio en el exterior.

En AleaSoft también se dispone de informes de previsiones de precios de mercados eléctricos europeos de medio plazo, los cuales aportan una visión de las perspectivas para los próximos meses y años, teniendo en cuenta los escenarios más actualizados de evolución de la economía. Además de las previsiones horarias de los próximos tres años, están disponibles un informe previsiones con estocasticidad y un informe de simulaciones mensuales que incluye 1000 simulaciones de precios.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/diversas-opciones-compra-energia-largo-plazo-autoconsumo-ppa/

