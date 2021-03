El alquiler de coches en Menorca espera una mejor temporada para 2021 por Tramuntana Rent a Car Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 09:03 h (CET) El 54% de los empresarios de Baleares tiene la esperanza de poder incrementar su facturación en 2021, siendo el turismo uno de los grandes atractivos para ello. Eso sí, un turismo seguro y respetuoso La industria turística es una de las grandes afectadas por la pandemia del coronavirus. España, que es año tras año uno de los países que encabeza el ranking de llegada de turistas, ha sufrido enormemente esta situación, pero desde el sector esperan que 2021 sea más positivo.

Ya que en España uno de los grandes motores económicos es el turismo y la repercusión que ello conlleva. Por ejemplo, Baleares es uno de los destinos favoritos para disfrutar prácticamente durante todo el año, siendo el sector turístico uno de los más potentes de las islas.

Si se acude al dato económico, Baleares dejó de ingresar hasta noviembre un total de casi 13.000 millones de euros procedentes del turismo extranjero, derivado todo de la crisis sanitaria del Covid-19. Esto supone una caída en los ingresos correspondiente al 87,7% con respecto al mismo dato de 2019, según los informes del Instituto Nacional de Estadística.

Una de las empresas más destacadas del sector del renting de coches a precios económicos es Tramuntana Rent a Car Menorca. Ofrecen vehículos adaptados a las diferentes necesidades que pueden tener sus clientes, tanto a nivel turístico como laboral. Y no solo pone a su disposición coches, también furgonetas y motocicletas.

Las nuevas medidas que doptan las medidas de higiene pertinentes para asegurar la seguridad de sus clientes en todo momento. Se desinfecta el vehículo tras cada uso, poniendo especial atención al volante, marchas… Y lo mejor, es que toda la gestión se puede tramitar desde casa de manera online. Esto disminuye el contacto personal y aumenta también la usabilidad y la rapidez.

Se espera una mejor temporada 2021 para el Turismo en Menorca

Gracias al cumplimiento de las medidas de seguridad y al avance en la vacunación, se espera que para este próximo verano la situación turística mejore notablemente. Volviendo a ser España uno de los países más elegidos para recrearse.

Además, las empresas de alquiler de vehículos pueden verse recompensadas porque, debido a la situación, muchos turistas prefieren ir en coche en lugar de transporte público. De esta forma garantizan un menor contacto con personas no convivientes. Por lo general, quienes comparten coche comparten un vínculo y viajan juntos.

