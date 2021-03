Transfesa Logistics apuesta por el talento femenino Comunicae

martes, 9 de marzo de 2021, 22:49 h (CET) La compañía, en el Día de la Mujer, destacó su labor promoviendo y potenciando el incremento de mujeres en puestos de liderazgo y fomenta su presencia en todas las áreas de trabajo de un sector, tradicionalmente masculino, como es el del transporte y la logística. En los últimos tres años, el peso de la mujer en el Comité de Dirección ha crecido de forma muy notable. En la actualidad, la presencia femenina en el mismo supone un 38 % del total Transfesa Logistics trabaja para potenciar el papel de la mujer en puestos directivos e impulsar su carrera profesional en todos los departamentos de la compañía contribuyendo así a la igualdad en el sector del transporte y la logística.

En los últimos tres años, su peso en el Comité de Dirección ha crecido de forma muy notable. En la actualidad, cuenta con tres mujeres que dirigen tres de las áreas más relevantes de la compañía como son: la Asesoría Jurídica y Riesgos, la dirección Financiera y la dirección de Activos y Operaciones. Además, en 2020, incorporó a su Consejo de Administración una consejera, en línea con la política de igualdad del grupo DB, del que forma parte y siguiendo la política de diversidad en la selección de consejeros de Transfesa Logistics.

Sigrid Evelyn Nikutta, miembro del Consejo de Administración de Deutsche Bahn y presidenta del Consejo de Administración de DB Cargo, desde enero de 2020, representa el talento y el liderazgo femenino del Grupo empresarial al que pertenece Transfesa Logistics e impulsa con su ejemplo, la política de igualdad. Además, ha sido incluida dentro de las 100 mujeres más relevantes de la economía alemana.

En línea con dicha política y, para seguir adelante con el incremento de la cuota femenina en un sector tradicionalmente masculino como el del transporte y la logística, la dirección de Recursos Humanos se ha marcado como objetivo prioritario de 2021 promocionar su liderazgo y facilitar su desarrollo profesional. En este sentido, se llevan a cabo acciones internas para impulsar la visibilidad de la mujer dentro de la compañía y para atraer el talento femenino al sector.

La visión de algunas de las mujeres en puestos estratégicos

Algunas de las mujeres que están al frente de áreas estratégicas de la compañía hablan de su experiencia y reflexionan sobre la igualdad en Transfesa Logistics y en el sector del transporte y la logística en general.

Según la directora de Asesoría Jurídica y Riesgos, Julia García Navarro, “Estamos asistiendo a la incorporación imparable de talento femenino al sector logístico y más concretamente al ferroviario. La mejor noticia es que esta tendencia no nace de exigencias o mandatos legales, sino que se está produciendo de una manera natural. En el caso concreto de nuestra compañía, añade, “se ha producido una profunda transformación en pocos años. Es apasionante presenciar estos acontecimientos en primera fila y no es solo cuestión de ver cambiar los números, sobre todo es sentir que el liderazgo se hace diverso”.

En opinión de la gerente de Medio Ambiente, Isabel Núñez “el sector está avanzando hacia la igualdad de género y lo veo en los foros y proyectos de sostenibilidad en los que participamos, como por ejemplo en el proyecto acelerador del Pacto Mundial de Naciones Unidas, el SDG Ambition, en el que compartimos grupo de trabajo con otras empresas del sector y en el que todos coincidimos en poner el foco en 3 objetivos básicos: la lucha contra la emergencia climática, la economía circular y cómo no, la igualdad de género”.

La directora de Gestión de Activos y Operaciones, Idoia Galindo, indica que no ha sentido en ningún momento ninguna diferencia de trato por ser mujer en un sector tradicionalmente masculino. “Cuando trabajo valoro las capacidades de las personas sin importarme si son hombres o mujeres y creo que al resto de mi equipo y de mi entorno le pasa igual”.

Por su parte la responsable del cambio de ejes de Hendaya, María Dilla, señala que “lo principal es demostrar lo que uno vale independientemente del sexo. En esta compañía el trato y las oportunidades son iguales para todos”.

La directora financiera de Transfesa Logistics, Anne-Sophie Petit, considera que, aunque aún hay mucho trabajo por hacer en la industria, también hay avances en el camino de la igualdad. “Desde mi llegada a Transfesa Logistics, no veo ninguna discriminación entre hombres y mujeres. Hay unos debates muy interesantes entre todos los miembros del Comité de Dirección, independientemente del género de la persona. La relación de trabajo es abierta y constructiva, lo que se busca es tomar las mejores decisiones para el futuro de la empresa, cada uno en su ámbito de responsabilidad”, indica.

En palabras de la gerente de Carretera, Aurora Flores Moreno, “mi experiencia a lo largo de estos años me ha demostrado que apostar por una diversidad enriquece los proyectos y por supuesto el resultado final. La capacidad no se mide por el género”.

Sobre Transfesa Logistics

Es la compañía líder en soluciones logísticas y de transporte de mercancías “puerta a puerta”. Formada por más de 1.200 profesionales altamente cualificados, basa su estrategia diferencial en un profundo conocimiento del sector ferroviario. En la actualidad, Transfesa Logistics es el primer operador ferroviario privado de España. Dispone además de la red de transporte más amplia de Europa, respaldada por su sólida alianza con DB Cargo, compañía líder internacional en transporte y logística.

