'Expediente Pandora', una historia donde pasado, presente y futuro se entretejen como un todo

martes, 9 de marzo de 2021, 17:25 h (CET) Fidel Salgueiro presenta su tercera novela, un inquietante thriller de ciencia ficción en el que un virus ha devastado el planeta en el año 2120 y solo un viaje al pasado podrá detener la catástrofe En su tercera obra, Fidel Salgueiro presenta un thriller de ciencia ficción inspirado en la pandemia del coronavirus que mantiene en jaque a la humanidad actualmente.

"Eventos como una pandemia nos acercan a la idea de que estamos frente a una hecatombe, a un final que no podemos evitar, nos aproximan a la noción de la muerte, tanto la nuestra como la de seres queridos y nos acercan a la emoción del miedo. Entonces un relato en torno a este tema se vuelve atractivo en la medida que nos da esperanza, nos ofrece la certeza de que no estamos solos o simplemente nos otorga la idea de que podemos sobrevivir".

Expediente Pandora es un trepidante viaje en el tiempo. En el año 2120 el mundo se encuentra asolado por una pandemia causada por un virus de trombosis pulmonar que ha sido creado en el laboratorio BioTech. Un hacker consigue información sobre las cuentas de otro laboratorio rival, GeneticLab, pero, al ser descubierto, lo secuestran. El rescate para salvarlo consiste en una cepa del virus que Genetic Lab libera como acto terrorista para perjudicar al laboratorio rival.

Solo hay una manera de parar al virus y es viajar al pasado para destruir el laboratorio que lo creó. La protagonista, Wanda Schultz, lidera la misión que debe llevar a cabo tamaña hazaña, sin embargo, una serie de fallos hacen que fracase y que la nave sea conducida hasta el año 2020.

Una de las compañeras de misión de Wanda está infectada y el virus se extiende también en ese año. ¿Conseguirá Wanda Schultz parar la propagación del virus en su tiempo y en el pasado? ¿Logrará regresar a casa? ¿Permanecerá el futuro tal y como lo dejó?

La novela juega con una serie de interrogantes en los que pasado, presente y futuro se desdibujan y pierden su significado. Para crear este juego de viajes en el tiempo, Fidel Salgueiro ha encontrado una fuente de inspiración muy potente en las teorías de Jean Pierre Garnier Malet y el juego de los universos imposibles, lo que añade rigor científico y verosimilitud a la historia.

Expediente Pandora se entronca con la tradición de la literatura de ciencia ficción, no solo en cuanto al tema de los viajes en el tiempo o la presencia de mundos distópicos asolados por una pandemia, sino también en que plantea reflexiones propias de este tipo de género como es el cuestionamiento de los límites de la investigación científica.

"El hecho de que en la investigación en ciencia y tecnología inviertan más las empresas trasnacionales que muchos estados, abre las puertas para debatir ¿Dónde están los límites de la investigación científica? Ya ocurrió con la clonación o los transgénicos y ahora esa discusión está abierta con la biogenética o el uso de vacunas basadas en nanobots donde los teóricos de la conspiración llegan a afirmar que son un intento por controlar la vida de las personas, saber qué hacemos o adónde vamos".

El talento narrativo de Fidel Salgueiro mantiene al lector en tensión de principio a fin y lo conduce por mundos desconocidos como los bajos fondos de internet, la deep web. Como señala el escritor, internet ha abierto un mundo de posibilidades y eso incluye también el lado perverso de la humanidad:

"Internet es la expresión de la globalidad y de enfrentarnos a un mundo digital donde no existe ningún tipo de regulación, donde los únicos responsables de lo que allí ocurre y de la ética colectiva somos nosotros mismos. Necesitamos aprender a ser ciudadanos responsables".

En definitiva, Expediente Pandora espera a los lectores en las librerías online para llevarlos en un viaje vertiginoso en el tiempo para salvar a la humanidad y hacer de sus tardes un momento de lectura que estarán deseando retomar cada día.

