HyperloopTT y GNB presentan las válvulas de aislamiento de seguridad para las cápsulas de Hyperloop Comunicae

martes, 9 de marzo de 2021, 16:01 h (CET) Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) ha revelado hoy sus válvulas de aislamiento de seguridad, componentes críticos de seguridad para los sistemas de HyperloopTT. Construidas según especificaciones precisas por GNB KL Group California, las válvulas aislarán secciones de los tubos del sistema Hyperloop para facilitar la presurización en caso de mantenimiento o emergencia La válvula a escala real está construida para operaciones comerciales y mide 5 metros de altura, pesa 34 toneladas y puede soportar 129 toneladas de fuerza.

En la mayoría de los escenarios de emergencia, las cápsulas se detendrán en estaciones de emergencia predeterminadas a lo largo de la ruta para salir de la cápsula y de la infraestructura de tubos. Como opción de respuesta de emergencia, el sistema HyperloopTT aislará secciones del tubo para su presurización. Si la cápsula no puede detenerse en una salida predefinida, un camino de emergencia iluminado en el tubo despresurizado conducirá a los pasajeros a las escotillas de emergencia para salir de forma segura de la infraestructura.

GNB comenzó a colaborar con los ingenieros de HyperloopTT en 2019. Ahora completas, las válvulas se enviarán a las instalaciones de HyperloopTT en Toulouse (Francia) para su integración y certificación.

"Esto es ciencia e innovación en el trabajo", ha señalado el congresista estadounidense Ami Bera M.D., que ha añadido: "aplaudo a HyperloopTT y GNB por no solo imaginar el futuro, sino por hacerlo realidad".

"Una de las preguntas que recibimos regularmente con respecto a nuestra tecnología es sobre la seguridad, especialmente en escenarios de emergencia. Estas válvulas, construidas según los estándares de certificación de seguridad por un líder de clase mundial, son una parte esencial de la seguridad del hyperloop, ya que nos permiten aislar partes de la vía en caso de que sea necesario el mantenimiento o en el raro caso de una emergencia", ha afirmado Andrés De León, CEO de HyperloopTT.

"Trabajar con HyperloopTT nos ha permitido mostrar nuestras habilidades con piezas y tecnología de vacío. Nos especializamos en la construcción de válvulas y cámaras especiales para reactores de fusión, laboratorios científicos gubernamentales y más, por lo que el innovador sistema de transporte de HyperloopTT es un proyecto perfecto para nosotros", ha indicado Ken Harrison, presidente de GNB.

