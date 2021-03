La importancia de los drones en el mundo del cine según Megadron.org Comunicae

martes, 9 de marzo de 2021, 13:41 h (CET) Los drones han aportado mucho a la industria cinematográfica gracias a la toma de planos increíbles La evolución de los drones ha contribuido mucho a la industria del cine en la actualidad. Son una herramienta perfecta para realizar tomas desde el aire que, de otra manera, hubieran sido imposibles de conseguir. Actualmente los drones se utilizan para casi cualquier grabación con calidad cinematográfica ya que su precio se ha abaratado mucho en el mercado.

Los drones cada vez pueden llevar consigo cámaras con una carga mayor y una calidad mucho mejor. Esto les permite adaptarse a las mejoras tecnológicas del día a día y seguir siendo utilizados tanto ahora como en el futuro. Gracias a esto se puede percibir una gran creatividad y originalidad a la hora de realizar ciertos planos o tomas en las grabaciones de las películas.

Hasta el año 2014 no se permitió utilizar drones con cámaras para realizar escenas cinematográficas y a partir de 2015 se empezaron a ver en multitud de películas muy conocidas. También influyó el precio de esta herramienta, actualmente muy barata y asequible para la realización de este tipo de proyectos. Antes de todo esto las grandes producciones requerían de inversiones inmensas para realizar grabaciones en aeroplanos alquilados por precios superiores a los 4000 euros.

Existen películas grabadas únicamente con drones, las cuales no hubieran podido existir sin esta excelente herramienta de grabación y fotografía. Estos aparatos, sin lugar a duda, han revolucionado la industria del cine. También se ha utilizado este tipo de aparatos en la realización de series, las cuales se encuentran actualmente en auge.

Para conocer más información es posible visitar la página web Megadron.org, profesionales del sector en la comercialización de este tipo de herramientas tecnológicas. Dentro se pueden encontrar todo tipo de drones, tanto para un uso personal como para un uso más profesional.

