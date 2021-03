The Simple Rent, crece un 200% durante la pandemia y alcanzará las 1.000 viviendas build-to-rent Comunicae

martes, 9 de marzo de 2021, 13:13 h (CET) Actualmente gestiona el patrimonio de más de 19.000 inmuebles, lleva a cabo la construcción de edificios para su posterior alquiler y se encarga de la gestión integral de más de 7.000 propietarios La red inmobiliaria online The Simple Rent (www.thesimplerent.com), expertos en gestión patrimonial y alto standing, ha visto incrementado durante el último trimestre de 2020 en un 20% el número de operaciones de inversión realizadas.

Además, han cerrado el año con un increíble crecimiento de su red, multiplicando por 7 su presencia nacional, lo que supone un crecimiento de casi el 700% con respecto al año anterior.

Estas cifras han permitido, además, llevar a cabo más de 200 operaciones así como 4 grandes proyectos de Build to Rent, un concepto en auge de compra y rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler.

La inmobiliaria murciana dirigida por Sonia Campuzano prevé gestionar mil viviendas build-to-rent en 2025.

La compañía actualmente gestiona el patrimonio de más de 19.000 inmuebles, lleva a cabo la construcción de edificios para su posterior alquiler y se encarga de la gestión integral de más de 7.000 propietarios. Además, cuenta con una red de franquicias de gestión inmobiliaria.

Según palabras de A. J. Gómez, CFO de The Simple Rent, “es habitual en situaciones de crisis económicas que el sector inmobiliario se convierta en una alternativa para inversores, lo que ha provocado una tendencia al alza de la demanda de movimientos en los mercados de inversión de mano de auténticos expertos”.

Esta tendencia ha provocado que, durante los últimos tres meses del año, la marca haya visto incrementados en más de un 20% el número de operaciones de inversión realizadas frente al segundo trimestre del 2020.

Sin embargo, este no es el único gran éxito de The Simple Rent durante este ejercicio, ya que el pasado mes de noviembre alcanzaron un momento destacado dentro de su plan de expansión con la franquicia número 50, superando así cualquier expectativa fijada.

Transformación del sector durante la pandemia

La situación de alerta sanitaria ha traído consigo todo un reto para las empresas, que no era otro el de su capacidad de adaptarse a la nueva realidad, para lo cual la introducción de nuevas formas de trabajo y de tecnología se han vuelto indispensables.

Sonia Campuzano, directora de The Simple Rent explica, “nuestro concepto de negocio ya nació bajo estos principios de potenciar nuevas formas de trabajo junto con herramientas tecnológicas innovadoras que permitieran ofrecer los servicios desde y para cualquier parte del mundo”.

De esta manera, la metodología online de la compañía les ha permitido vencer las barreras físicas y geográficas. La incorporación de las más avanzadas herramientas informáticas, y su capacidad de transmisión del conocimiento de más de 25 años a sus franquiciados, han sido las grandes claves para poder continuar con el crecimiento y expansión de la marca incluso en época de crisis.

Nuevas metas en 2021

La expansión sigue siendo la meta fundamental de la enseña The Simple Rent, la cual se ha propuesto como objetivo alcanzar para su red la cifra de 100 socios a nivel nacional durante el primer semestre del año, asegurando así una cobertura total de sus servicios inmobiliarios dentro del territorio nacional.

Sin embargo, este objetivo de expansión no se limita solo a nuestras fronteras, sino que The Simple Rent pone también su foco en incrementar su presencia internacional, donde ya se encuentran posicionados a través de un socia franquiciada en República Dominicana.

A través de esta estrategia de crecimiento, el objetivo de la enseña es llevar el concepto de “inmobiliaria del futuro” a cualquier punto del mundo, aunque la empresa inicialmente ha puesto el foco para su expansión y crecimiento inicialmente en Europa y Sudamérica, especialmente en México, Colombia, Italia y Portugal.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.