Altomira Hostal Rural, un descanso reparador con vistas al patrimonio natural y monumental de Almonacid

martes, 9 de marzo de 2021, 11:17 h (CET) Ubicado frente a la Sierra de Altomira, este Hostal Rural vive una segunda juventud gracias a Maribel Parra y su marido que lo reabrieron hace poco más de dos años después de una profunda reforma Maribel Parra y José Miguel López, son los propietarios de Altomira Hostal Rural, un edificio de más de 2.000 m2 totalmente renovado, al que este matrimonio ha dado una segunda y maravillosa oportunidad.

Maribel trabaja en Almonacid pero José Miguel lo hace en Madrid. Cansados del ir y venir, tomaron la decisión de instalarse en La Alcarria y abrir allí su propio negocio. El Hotel de Almonacid llevaba cerrado desde 2007 y, en cuanto se enteraron de la posibilidad de adquirirlo, no se lo pensaron dos veces. Lo compraron en 2015, y hasta finales de 2018 estuvieron poniéndolo a punto. Limpieza, pintura, renovación de baños, cambio de decoración, reconversión de viviendas en suites, de comedores en salones de descanso, y por último, la construcción de piscina, terraza y un pequeño bar.

Ahora, está a su capricho. Una vez terminada la reforma, el Hotel Altomira se ha convertido en un lugar encantador. Tiene 10 habitaciones y 3 suites, amplios salones comunes muy confortables, recepción, sala de desayuno self-service, zona chill-out, bar-coctelería, terraza y piscina de temporada. Los clientes alojados pueden hacer uso de la piscina y los salones. El bar está abierto siempre para los clientes, pero también al público general los fines de semana. En materia culinaria, y pese a que Altomira no nació vocación de restaurante, sí ofrece una gran variedad de ensaladas y tostas, en una carta que va creciendo en calidad y cantidad.

“No descartamos, en un futuro cercano, abrir una pequeña cocina, para poder ofrecer una mayor variedad. Nuestras tostas tienen mucho éxito. Nuestros clientes están satisfechos, y eso nos anima a introducir nuevas especialidades”, comenta Maribel. Generosos, Maribel y José Miguel, remiten a otros establecimientos del pueblo a quienes buscan otro tipo de restauración “donde pueden ir a comer o a cenar”, añade.

Los servicios de Altomira también se pueden disfrutar en el paquete turístico 'Escapada de Sensaciones', que brinda la oportunidad de pasar un fin de semana único. La visita comienza en el Spa Rural de Pastrana, continúa en el Restaurante Abuela Maravillas de Zorita y termina con un descanso reparador en Altomira Hostal Rural de Almonacid. “Los clientes llegan el viernes por la tardes y se marchan el domingo, encantados, después de haber visitado tres localidades preciosas, en un entorno injustamente poco conocido, según ellos mismos nos cuentan después de su experiencia”, añade la hostelera.

Altomira Hostal Rural está especializado en celebraciones familiares con visitantes de diferentes puntos geográficos: cumpleaños, pedidas de mano, despedidas de soltero/a o fiestas sorpresa son algunos de ejemplos de los servicios que prestan. Puede alojar a 30 personas, y dar servicio de hostelería a 100-120 personas.

Maribel, almonacileña de nacimiento, es una enamorada de su tierra, “Almonacid es un pueblo precioso, podría recomendar a los visitantes que se pasen por el Museo Cela o por el Casón Cultural, pero es que, además, cuenta con instalaciones deportivas muy completas, pistas de pádel, de baloncesto y, por supuesto, todas las posibilidades que ofrece el agua. El club náutico es un paraíso para los amantes de la navegación, que están lejos del mar”, afirma. Y lo mismo opina del entorno natural al que califica de “bellísimo”. “Puedes disfrutar desde la pista de salto en ala delta a la Ermita de San Antón, con unas vistas espectaculares”, resume. Y en cuanto a patrimonio arquitectónico, “el conjunto del Casón de los Condes de Saceda y la Ermita de la Virgen de la Luz, son visita obligada”, recomienda. Y, desde luego “nadie se puede marchar de Almonacid sin probar los dulces típicos de la panadería”, continúa.

Como deseo para 2021 que en cuanto a la explotación hostelera aún está en mantillas en este año, Maribel le pide “volver a la vida sin mascarilla, y la vuelta a esa normalidad que antes no valorábamos, pero que ahora es tan importante para todos”, termina.

