Por qué usar carillas dentales de porcelana según Lumineers Sevilla Comunicae

martes, 9 de marzo de 2021, 11:21 h (CET) Este tratamiento indoloro ofrece un mejor aspecto de las piezas dentales, dándoles una mayor resistencia La estética dental es uno de los ámbitos de la odontología más demandados en los últimos años. Gracias a este tipo de tratamientos los pacientes pueden mejorar el aspecto de sus piezas dentales. En muchas ocasiones, la existencia de manchas en las piezas dentales, así como también la pérdida de las mismas o el cambio de forma hace que aparezcan todo tipo de complejos en las personas. Todo ello se traduce en un mayor miedo a enseñar su boca.

Especialistas como la Dr. García Valero, fundadora de Lumineers Sevilla, aconsejan utilizar el tratamiento de carillas dentales en Sevilla para mejorar el aspecto de los dientes. Son unas carillas laminadas, en ocasiones de porcelana, adheridas a los dientes por la cara labial externa. Su incorporación a la pieza conseguirá un cambio en la forma, tamaño y color.

Existen diferentes materiales para la fabricación de las carillas dentales, siendo las más aconsejables las carillas de porcelana. Este tratamiento no necesita tallar el diente ni rebajar su espesor.

Su elaboración tiene lugar en laboratorios de prótesis dentales, siendo necesario un alto nivel artístico para que su aspecto sea lo más natural posible. La principal ventaja de utilizar las carillas de porcelana en Sevilla es que este tipo de piezas mantienen su brillo durante una mayor cantidad de tiempo.

La utilización de carillas dentales no influye en los hábitos diarios de higiene del propio paciente, dado que podrá cepillarse los dientes con total normalidad. El proceso de colocación de las carillas es totalmente indoloro, colocándolas en dos visitas, con anestesia y sin necesidad de tallado. Sin embargo, gran cantidad de pacientes han decidido utilizarlas debido a su aspecto natural y la gran resistencia que presentan.

Actualmente la estética tiene gran importancia en la vida de las personas. Mejorar el aspecto de la sonrisa entra entre las preocupaciones principales estéticas de aquellos que quieren tener el mejor aspecto posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.