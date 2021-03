Smileat, primera marca de alimentación infantil ecológica en cambiar el 100% de sus envases a materiales sostenibles Comunicae

martes, 9 de marzo de 2021, 11:25 h (CET) Plásticos 100% reciclables, bolsitas compostables, de origen vegetal o vidrio son hoy los únicos envases que utiliza Smileat para sus productos ecológicos La empresa española de alimentación infantil ecológica Smileat anuncia que ha logrado, tras dos años de investigación y más de 200 pruebas con diferentes sistemas y proveedores, que todos los envases de sus distintas líneas de productos de alimentación infantil sean sostenibles. Así, en 2021, todos los productos de la marca que se encuentran tanto en su tienda online como en los lineales de los más de 3.500 puntos de venta en los que están presentes son compostables, de origen vegetal, de cristal, de cartón o de plástico 100% reciclable.

Los productos de alimentación infantil de Smileat son ecológicos, sin químicos y procedentes de la agricultura y ganadería ecológica española, por lo que con este paso la compañía cierra el círculo virtuoso de la sostenibilidad y aplica la conciencia ecológica en todos los aspectos de su negocio. “Aun a pesar de los distintos avisos del planeta, todavía muchas marcas utilizan sobre-empaquetados y plásticos no reciclables para envolver sus productos. Es cierto que para la empresa suele ser más caro ‘ser verde’, pero en Smileat creemos que es fundamental hacer el esfuerzo e invertir en ello. Es lo más justo para el planeta y, por supuesto, para nuestros hijos”, indica Alberto Jiménez San Mateo, Co-CEO y Co-Fundador de Smileat.

Los envases de sus distintas líneas de producto quedarían de la siguiente manera:

- Panecitos: caja de cartón y bolsitas individuales compostables (plastic free)

- Pouches: envases de origen vegetal fabricados a partir de caña de azúcar

- Smilitos: 100% reciclables

- Galletitas: 100% reciclables y de papel (plastic free)

- Papillas: 100% reciclables

- Tarritos: cristal reciclable

- Infusiones: caja de cartón y bolsitas compostables (plastic free)

Dos años de investigación y más de 200 pruebas

Aunque ya desde sus inicios la mayor parte de los envases de Smileat eran de vidrio y por tanto reciclables, también utilizaban otros empaquetados que los fabricantes no sabían cómo cambiar de manera eficiente. Desde mediados de 2019 Smileat inició un proceso de investigación sobre cómo mejorar dichos envases buscando alternativas más sostenibles y ha trabajado para ir cambiándolos progresivamente.

“Hemos aprendido que cada tipo de producto tiene su complejidad, no es lo mismo cambiar un envase de snacks que uno de galletas. En el caso del pouch de fruta, por ejemplo, hemos apostado por un envase revolucionario hecho de caña de azúcar, la mayor innovación que hay actualmente en este tipo de envases, líquidos y con unos pH ácidos que no aguantaría un envase compostable”, asegura Jiménez San Mateo.

A lo largo de este proceso de cambio y mejora Smileat ha contactado con más de 50 proveedores de envases y evaluado diversas opciones teniendo en cuenta la seguridad del producto (conservación), la sostenibilidad del envase (reciclabilidad) y la adaptación a las condiciones del proceso de fabricación.

“Estamos especialmente orgullosos de que, además de haber cambiado todos nuestros envases y ser la primera marca de alimentación infantil ecológica en hacerlo, también estamos siendo un motor de cambio para muchos fabricantes. Hasta ahora ninguna empresa con las que trabajaban les había propuesto un cambio en los envases hacían la sostenibilidad. Ahora, ¡han probado nuevos materiales con nosotros y ha funcionado!”, explica el co-Fundadador de Smileat.

SOBRE SMILEAT

Smileat es una empresa española que produce y comercializa alimentación infantil con productos 100% ecológicos. La empresa nació con el objetivo de dar un cambio radical al mundo de la alimentación infantil.

Todos sus productos están fabricados con una materia prima proveniente la agricultura y ganadería ecológica española, sin utilización de espesantes, colorantes, azúcar o sal añadida y están presentes en más de 3.500 puntos de venta en España como en tiendas ecológicas, herbolarios, farmacias, tiendas on-line y grandes superficies como El Corte Inglés, Hipercor, Alcampo, Carrefour, BM, Día, Supersol, Eroski, Caprabo, Alimerka, Lupa, Consum, Sánchez Romero, Híper Usera, MásyMás, Herbolarios Navarro, Uvesco, Vegalsa, Dinosol, Hiber, Hiper Usera, Bonpreu, Coaliment, Arenal, Primor, Clarel del grupo Día y Llobet, entre otros.

La empresa comercializa sus productos también en Francia, Portugal, Letonia, Kuwait y China.

