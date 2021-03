Remedios caseros para desatascar tuberías según desatascos-barcelona.es Comunicae

martes, 9 de marzo de 2021, 11:02 h (CET) ¿Los desagües del lavabo y fregadero no drenan fluidamente? ¿Las tuberías parecen estar atascadas? El que las tuberías de la vivienda o lugar de trabajo se atasquen es un problema muy desagradable ya no solo por los malos olores que pueden surgir, sino también por todo el proceso de reparación que requiere y el tiempo que es necesario invertir en poner solución a la incidencia. En general se crea una incómoda situación.



Generalmente los atascos en las tuberías están provocados:

- Acumulación de restos de comidas, aceites, objetos y porquería debido al frecuente uso y al paso del tiempo.

- Instalación inadecuada del sistema de canalización.

- Envejecimiento de la red de tuberías.

- Utilización del inodoro como papelera

- Vertido de productos químicos, pinturas o aceites por el desagüe

- Etc.

A pesar de tener mucho cuidado en algún momento puede suceder que las tuberías de la vivienda sufran un atasco. El uso de remedios caseros son muy efectivos si el atasco originado no es de demasiado grave.

Por el contrario si el atasco es importante lo más apropiado es solicitar los servicios de un fontanero profesional en desatascos, que gracias al uso de la maquinaria y productos especializados es capaz de eliminar todo tipo de atascos sin necesidad de hacer obras.

Entre los remedios caseros para desatascar el fregadero destacan:

- El uso de bicarbonato y vinagre

- Bicarbonato, vinagre y sal

- Agua con sal pero sin bicarbonato

- La sosa cáustica

Desatascar y limpiar las tuberías con bicarbonato y vinagre no es nada complicado y además ayuda a ahorrar una importante cantidad de dinero y tiempo. Para ello se necesita:

- ½ tacita de vinagre

- ½ tacita de bicarbonato sódico

- 3 litros de agua caliente.

- El uso de bicarbonato y vinagre también ayuda a desinfectar las tuberías y a eliminar los malos olores generados por el taponamiento de la grasa y residuos de comida.

Para que los desagües permanezcan limpios y se evite la acumulación de suciedad se recomienda repetir este remedio casero para desatascar tuberías, al menos una vez por semana.

La mezcla resultante del bicarbonato, vinagre y sal, también ayuda a mantener las tuberías de la vivienda y/o negocio en perfectas condiciones para ello se va a necesitar:

- 200 gramos de bicarbonato

- 200 ml de vinagre blanco

- 200 gramos de sal

- Agua hirviendo

Mezclar en un recipiente el bicarbonato, sal y vinagre y echar la mezcla por la avería atascada. Esperar 30 minutos y echar el agua hirviendo.

Otros de los remedios caseros muy utilizado para desatascar tuberías es verter poco mezcla obtenida de diluir un puñado de sal con un litro de agua hirviendo. Este remedio solo resulta efectivo si el atasco es de poca importancia.

Uno de los remedios más eficaces para descascar tuberías es el uso de la sosa cáustica. Es importante saber que este producto es bastante corrosivo y que ha de tenerse mucho cuidado a la hora de verter la sosa por la tubería. Para evitar quemaduras en la piel es preciso utilizar guantes, gafas de protección y gafas.

El uso excesivo de la sosa puede llegar a deteriorar las tuberías, por ello solo debe de utilizarse en casos extremos. Para desatascar la tubería se necesita:

- 1 tacita de sosa cáustica

- Agua muy caliente

El uso de al menos una vez al mes de cualquiera de los remedios caseros para desatascar tuberías, va a favorecer la eliminación de los sedimentos que puedan quedar en las tuberías, causantes de muchas obstrucciones de la red de saneamiento. Si después de que los usuarios prueben un remedio casero para realiza run desatasco se dan cuenta de que el atascos en más importante de lo que parece, pueden contactar contactar con una empresa de desatascos profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.