Gestoría o asesoría ¿qué elegir?, según gestoriavalladolid.org

martes, 9 de marzo de 2021, 11:09 h (CET) Tanto si uno ya se tiene una empresa o negocio montado, o está pensando en crearlo; contar con los servicios de una gestoría que ayude a tramitar toda la documentación y a solucionar todas las gestiones administrativas, es una de las mejores apuestas para que la vida resulte mucho más fácil y cómoda La gestoría es una empresa que juega un papel esencial ofreciendo servicios de gestión, de administración y asesoramiento a empresas, autónomos y particulares.

Están especialmente recomendadas para aquellas personas que se adentran en el mundo del emprendimiento empresarial por primera vez.

Toda gestoría se halla dirigida por un gestor administrativo, persona experta y experimentada que cuenta con la Titulación Universitaria necesaria para poder realizar su actividad. Además se halla respaldado y acreditado por un colegio profesional que brinda un seguro de Responsabilidad Civil garantizando la tranquilidad del cliente.

Es frecuente confundir gestoría y asesoría; y de hecho no es lo mismo. Las gestorías tocan aspectos muy amplios de la gestión administrativa de un negocio y las Asesorías están más ligadas al asesoramiento fiscal, contable y laboral.

Los servicios que toda gestoría que ofrece a la empresa tienen un valor incalculable y no solo porque son realizados correctamente sino por todo el tiempo que ayudan a ahorrar a la empresa con el papeleo a presentar

Entre los servicios más destacados que ofrecen las gestorías a las empresas y sociedades destacan:

- Trámites tributarios como la presentación de impuestos en la Administración Pública Fiscal

- Calcular y preparar la variada documentación administrativa de dicha empresa

- Tramitaciones laborales de alta y baja de los trabajadores, contratos, despidos, nóminas, gestiones con la Seguridad Social.

- Analización de datos, elaboración de estrategias contables y comerciales

- Realización de auditorías contables y fiscales

- Tramitar y preparar presupuestos

- Asesoramiento para mejorar la situación económica de la empresa.

- Etc.

Las empresas y sociedades se encuentran entre los clientes mayoritarios de las gestorías, pero también ofrecen servicios a personas físicas e individuales. Llevan a cago toda la tramitación de licencias o documentación administrativa, asesoran la manera de adquirir diferentes tipos de ayudas informando acerca de las bonificaciones que pueden obtener con los cambios de leyes; pues muchas de las bonificaciones no son conseguidas debido a los desconocimientos que uno tiene o por irregularidades cometidas, las cuales en la gran mayoría de las situaciones no se realizan de manera intencionada.

La gestoría ayuda a gestionar los impuestos, nóminas, contabilidad y puede asesorar o no asesorar sobre los trámites a realizar. Pero si el cliente, ya sea empresa o autónomo, busca consejo o asesoramiento personalizado de como realizar un trámite en cuestión, debe de acudir a los servicios de una asesoría.

Una empresa debe de concentrar todas sus fuerzas en mejorar, crecer y desarrollar su actividad empresarial dejando ciertos temas a la empresa gestora. Por todo ello, para trabajar mucho más tranquilo y vivir mucho más relajado es imprescindible contar con un equipo de profesionales que cuiden por los intereses de la empresa y la ayuden a mejorar económicamente.

