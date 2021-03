inbestMe ha bajado un 28% los costes de sus carteras de fondos indexados Comunicae

martes, 9 de marzo de 2021, 09:05 h (CET) El Robo Advisor refuerza su compromiso por ofrecer mayor eficiencia que, tras la última reducción de costes y otros ajustes, mejora un 0,11% Siguiendo con su estrategia de democratizar la inversión, ofreciendo servicios a medida altamente eficientes y con bajos costes, el robo advisor inbestMe trabaja constantemente en la reducción de los costes de sus servicios. Desde marzo, el nuevo coste total de sus carteras diversificadas de Fondos Indexados se sitúa en 0,67% (antes 0,75%) y, para los importes más bajos (1.000 €), pasa a ser un 0,66% (antes 0,72%). Esto implica una reducción de costes media del 10%. En el caso de las carteras indexadas bajo criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable), de las que inbestMe es pionero en España, el nuevo coste total es de 0,70% (antes 0,76%). La reducción media de costes para las carteras ISR es del 7%.

Esta reducción ha sido posible gracias a la substitución de determinados fondos de las carteras, que implica la reducción del TER medio de los fondos indexados (1,9pb), la reducción de los costes de custodia (3,2pb) y la bajada de la comisión de gestión de inbestMe (3pb en el tramo inicial donde hay más clientes).

Los nuevos ajustes se suman a los realizados progresivamente desde octubre de 2019, cuando tuvo lugar la primera rebaja de costes de los fondos indexados inbestMe, lo que ha permitido una reducción global del 28%. Por lo que respecta a la modalidad ISR, la rebaja acumulada se acerca al 9% desde la fecha de su lanzamiento, en verano de 2020.

Mejora la eficiencia un 0,11%

Aunque el coste es muy importante, el Comité de Inversión de inbestMe tiene en cuenta para el diseño de sus carteras otros factores como la diversificación, el control de la exposición a divisa, el ‘tracking error’, volumen y rentabilidad, etc. en la selección de los fondos indexados. Por eso, más allá de la bajada de los costes, los cambios implementados mejoran la eficiencia total estimada de las carteras de fondos indexados hasta en un 0,11% *.

Principalmente, se ha realizado un ligero ajuste en la distribución de las carteras de fondos indexados, lo que ha supuesto el cambio de 7 fondos indexados para reducir el TER medio en 0,019%, con una distribución más balanceada entre gestoras e incluyendo nuevos fondos seleccionados, equivalentes a una mejora en rentabilidad estimada del 0,09%.

“Hace más de 40 años el ya fallecido inversor, John Bogle, estableció la relación entre bajos costes y mejor rentabilidad. O, dicho de otra manera: los costes tienen, en general, un impacto negativo en la rentabilidad. La reducción de costes es importante pero no es un objetivo en sí mismo sino un medio. Por eso, desde siempre nuestra prioridad al tomar la decisión de revisar las distribuciones de nuestras carteras sigue siendo su eficiencia global”, explica el CEO de la compañía, Jordi Mercader.

*NOTA: Esta mejora estimada se basa en la mejora en rentabilidad histórica que se hubiera obtenido mediante estos cambios. Rentabilidades pasadas no son una garantía de rentabilidades futuras.

