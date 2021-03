'Frente al escenario', el debut literario de la escritora mexicana Valerie Hernández Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 16:57 h (CET) 'Frente al escenario' es una novela romántica en la que su protagonista triunfa con su banda de rock y, a lo largo de las giras, vive experiencias que le cambiarán la vida y conformarán su persona La escritora mexicana Valerie Hernández debuta con la novela romántica Frente al escenario (Barker & Jules, 2020), en la que su protagonista, Anna, descubre su pasión por la música y triunfa con su grupo de música.

En su primera incursión literaria, Valerie Hernández presenta una historia de crecimiento en la que Anna pasa de la adolescencia a la edad adulta y, poco a poco, las experiencias que va viviendo construyen su personalidad e influyen en su manera de afrontar la vida.

"Anna es una persona como tú y como yo. Todos conocemos alguna “Anna” o todos tenemos un poco de ella. Esta persona frágil, pero a la vez valiente. Esta persona indecisa y enamoradiza, que comete muchos errores y toma malas decisiones, pero al mismo tiempo lucha contra todo: amores, desamores, familia, estereotipos, viento y marea para lograr conquistar sus sueños, encontrar su lugar en el mundo y su propósito".

El éxito de su banda de rock lleva a Anna a emprender numerosos viajes durante las giras y conciertos. A lo largo de los años, conocerá a varios hombres de los que se enamorará y con los que establecerá relaciones de esas que marcan la vida, con numerosas idas y venidas, difíciles de cerrar y de olvidar.

No solo el amor aparece y reaparece en la vida de Anna, también su relación con la música está llena de altibajos. La protagonista se encuentra en muchas ocasiones ante una encrucijada, ¿apostarlo todo por la música y vivir de su pasión? ¿o renunciar a un sueño de juventud, aceptar un trabajo ordinario y conformarse con una vida convencional?

Es una novela muy entretenida con diálogos muy dinámicos, que gustará a todos los públicos. Además, está llena de referencias a la cultura pop de los primeros años del siglo XXI y esto seguro traerá muy buenos recuerdos a la generación millenial que creció con esos referentes.

"Así que justo quise retratar eso en esta novela, tomar como base esas historias con las que crecimos, esos diálogos que nos marcaron o que nos impactaron y llevarlas hacia esta historia de amor, para darle más profundidad, más humor, para que el lector eche a volar su imaginación y redescubra estas películas".

Frente al escenario es una lectura imprescindible para los fanáticos de la literatura romántica, a quienes no defraudará con sus historias de amor y desamor aderezadas con una apasionante atmósfera musical. Como señala su autora, en la sociedad actual se ha perdido el romanticismo clásico, las apps de citas, la demonización del «amor romántico» han conseguido desconectar cada vez más a las personas, sin embargo, el público demanda y consume estas historias cada vez más:

"Así que eso nos obliga a buscarlo [el amor romántico] en la ficción, y es entonces que estas historias de amor resuenan y se vuelven una puerta para vivir estos romances épicos, verdaderos y que duran para siempre. Nos traen recuerdos y nos hacen suspirar. Salir, tal vez, de esta cotidianidad y adentrarnos a vivir estos romances que tanto anhelamos, más allá de este amor “producto” de la actualidad".

Frente al escenario está esperando a los lectores más románticos que se apasionarán con sus historias de amor tanto como Valerie Hernández se apasiona en la escritura transmitiendo un sinfín de sensaciones.

