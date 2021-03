nothingAD, de nuevo, elegida por la Generalitat de Catalunya para la gestión de sus campañas digitales Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 17:01 h (CET) nothingAD, agencia especializada en inbound marketing, ha sido designada por la Generalitat de Catalunya para desarrollar la estrategia publicitaria online del Gobierno catalán. Con el fin de desempeñar sus funciones, contará con un presupuesto de 6,5 millones de euros, los cuales se destinarán las diferentes campañas de publicidad en el medio internet nothingAD, agencia especializada en Inbound marketing, se impone en la licitación para la gestión e inserción en el medio digital de anuncios de publicidad institucional y de cariz informativo de la Generalitat de Catalunya.

Después de quedar en segundo lugar el pasado año, correspondiéndole a Netthink Iberia, del grupo Aegis Media, la gestión de dicha inversión publicitaria, este año ha conseguido alcanzar el primer puesto con un total de 94,79 puntos sobre 100 imponiéndose a las Netthink Carat, Havas Media y Digital Group, al poder ofrecer los mejores precios. El presupuesto a invertir por parte de la Generalitat, en los diferentes soportes digitales, es igual al de 2020, siendo de 6,5 millones de euros.

Este importe será destinado a las comunicaciones de tipo informativo (eventos culturales) de concienciación (seguridad vial, salud pública, medio ambiente, etc.), y de sensibilización de la ciudadanía.

Un gran logro para la agencia de marketing digital, que no pertenece a ningún grupo multinacional y que sigue consolidando su posición como la agencia que mejores precios consigue para las administraciones públicas para las que trabaja.

Cabe recordar que nothingAD es también agencia homologada en medios digitales de Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, Diputació de Barcelona o La Xarxa local de televisiones, entre otros.

nothingAD, fundada por Ferran Burriel en 2007, lleva ofreciendo desde hace casi 15 años servicios de marketing digital a todo tipo de clientes: desde pequeños negocios hasta grandes empresas, además de administraciones públicas.

Burriel ha destacado que "siempre es un placer y un reto gestionar un presupuesto de este tamaño. La Generalitat de Catalunya es un cliente muy exigente, que no sólo tiene en cuenta los precios, si no que demanda la máxima calidad en la planificación, asesoramiento y reporting. Ganar la licitación es sólo el principio de un gran esfuerzo para los diferentes miembros de nuestro equipo, que cuenta con la experiencia y la determinación para afrontar sin fisuras y con éxito la enorme gestión que un proyecto de estas características implica. Para una agencia independiente, y de nuestro tamaño, supone poner en valor nuestra fórmula propia de trabajo, que tantos éxitos nos está proporcionando y un refuerzo para seguir desarrollando nuestra actividad de forma transparente, humana y eficaz".

nothingAD cuenta con un equipo multidisciplinar expertos en marketing digital, marketing de buscadores, Inbound Marketing y planificación de medios.

