"Lo que surja: déjate llevar", una historia que rompe con los tópicos del colectivo gay Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 15:05 h (CET) Diez años después, Roberto P. Marcos presenta el final a su webserie "Lo que surja" en esta novela en la que los fans podrán disfrutar del reencuentro con sus personajes Roberto P. Marcos sentía que no había tenido la oportunidad de dar el cierre que se merecía su webserie Lo que surja. De ahí nacen dos novelas, Lo que surja: dime, ¿qué buscas? y esta, que ha publicado recientemente, Lo que surja: déjate llevar. En esta novela, su autor presenta una historia coral en la que una serie de personajes, pertenecientes al colectivo LGTBIQ, lidian con problemas derivados de la discriminación que sufren en muchos ámbitos.

Con esta historia, Roberto P. Marcos contribuye a la creciente producción artística que aborda la temática LGTBIQ y que sigue siendo necesaria para conseguir la aceptación y normalización de las personas del colectivo en la sociedad.

"Esto es algo que parece ir cambiando poco a poco en distintos frentes artísticos, pues en las series de televisión, cine y videojuegos se van incorporando tramas y personajes puramente LGTBIQ englobados en toda clase de historias. Esto es muy positivo, aunque por desgracia sigue causando mucha controversia. Se han producido verdaderas campañas de acoso y derribo por parte de algunas personas contra obras artísticas que se han atrevido a colocar como protagonistas a personajes LGTBIQ".

En parte, la novela adapta la trama de la serie que terminó en 2010, así los fans volverán a encontrarse con los personajes que tanto les gustaron. Hugo sufre el rechazo de su familia; Alberto tiene una relación que en el fondo odia con Borja, una persona frívola y que maneja a las personas a su antojo; Edu trabaja en un medio cuya ideología es opuesta a la suya; Pablo comienza a replanteare su sexualidad y Alex se siente traicionado por Alberto. A ellos se une un nuevo personaje, Aitor que es una persona transexual y con cuya inclusión el autor ha querido abordar preocupaciones más actuales del colectivo.

"El hecho de no haber podido terminar la serie en su día fue una decepción para todo el equipo. En mi caso particular, sentía la necesidad de cerrar aquella etapa que quedó inconclusa, y dado que a medida que pasaban los años era más difícil reunirnos para grabar ese último episodio, decidí que era una buena opción adaptar la serie a un nuevo formato y al menos completar de algún modo la trama".

Roberto P. Marcos centra cada capítulo en uno de los personajes, de esta manera, se aleja de la webserie en la que la trama los interconectaba, y da una visión más íntima de cada uno de ellos, haciendo especial hincapié en sus emociones y reflexiones.

"Me pareció una buena idea contar la historia desde la perspectiva de cada uno de ellos, ya que esto me permitía poner al lector en la piel del personaje para que pudiera adentrarse en sus pensamientos y sensaciones. Esto me permitía también saltar de uno a otro para ir entretejiendo la trama, o incluso variar el punto de vista en una misma situación para darle otro enfoque".

Con un lenguaje cercano y directo en el que todo el mundo se enganchará a las historias de estos seis amigos, Lo que surja: déjate llevar es un relato actual que trata temas como la discriminación, la lealtad, el amor libre y el autoestima como elementos fundamentales que traspasan el género y la orientación sexual.

Cada capítulo atrapa y consigue su propósito: normalizar y dar visibilidad al colectivo LGTBIQ, pues también deben estar presentes en todos los ámbitos de la sociedad y, en este caso, en la literatura, la cual funciona como un medio para dar a conocer historias que de otro modo no se conocerían.

Sin duda, Roberto P. Marcos ha desgranado varias historias que confluyen en un pequeño grupo de amistad en donde el lector se sentirá identificado, pues el amor no tiene reglas o mandatos. El amor no impone, sino que deja ser.

Aquellos que busquen una novela que rompe con los tópicos del colectivo gay, mostrando su cara más humana, lo encontrarán en Lo que surja: déjate llevar. O para esos otros que quieran profundizar más en la realidad LGBTIQ y quitarse los prejuicios, también descubrirán una buena lectura fresca y amena que ya está disponible en las librerías online.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.