POC: una criptomoneda que gana relevancia en los principales exchanges mundiales

lunes, 8 de marzo de 2021, 14:46 h (CET) POC es un activo digital concebido como una cadena de bloques independiente que no necesita de un intermediario que compruebe y apruebe la información. Los principales exchanges disponen de POC, una divisa digital basada en la tecnología blockchain, que además de ampliar el universo de criptomonedas proporciona fiabilidad, seguridad y trazabilidad en las operaciones Las criptomonedas han supuesto una verdadera revolución en los pagos, desde que se creó la primera, Bitcoin, este medio digital de intercambio continúa su racha ascendente. Actualmente existen más de 7.100 monedas virtuales en todo el mundo, la diferencia entre estas divisas radica en las características, protocolos, tecnología, encriptación o la filosofía utilizada. El rápido crecimiento de las criptomonedas es consecuencia inequívoca de un entorno económico global favorable. El mercado de las criptodivisas está al alza y los inversores apuestan por otras monedas virtuales en busca de un menor riegos y una mayor rentabilidad en la diversificación de las divisas.

POC, es una moneda virtual con una muy buena acogida en los criptoexchanges más grandes y relevantes del mundo como HotBit, cuya sede principal está en China, BitHum en Corea del Sur o BitInka en Latinoamérica. Este activo digital está basado en latecnología blockchain, es decir, está concebido como una cadena de bloques independientes que no necesita de un intermediario para comprobar y aprobar la información al estar distribuida en diversos nodos independientes entre sí que la registran y validan. Diseñada bajo una arquitectura de grupo de cadena abierta de doble capa para respaldar la operación de forma independientemente. Los principales beneficios que aporta POC a los inversores son:

- Proporciona una identificación digital única

- Permite trámites burocráticos utilizando contratos inteligentes

- Es una tecnología fiable y segura, que proporciona la trazabilidad de las transacciones

- Es posible tener información en tiempo real de las inversiones

Esta criptomoneda es un ecosistema innovador de financiación de la cadena de suministro que proporciona un sistema de transacciones, almacenamiento e identidad en cadena distribuido y eficiente, que admite contratos inteligentes y máquinas virtuales. Facilita dos módulos de protocolos centrales y marcos de aplicación, a la vez que garantiza la seguridad de los datos mediante de un mecanismo de consenso. Además, ofrece la posibilidad de realizar transacciones mediante los llamados contratos inteligentes utilizando una capa intermedia de máquina virtual para admitir varios lenguajes de contratos inteligentes y tiempos de ejecución. Para llevar a cabo las transacciones es preciso contar con una billetera vinculada con una ID de POC única, administrada por una clave privada única, y que almacene varios tipos de tokens y datos de contratos inteligentes en el POC.

La billetera de POC admite métodos de firma única y firma múltiple mediante una ID de POC para completar las transacciones de acuerdo con la estrategia de administración, pudiendo seleccionar varios nodos de un grupo de proveedores de servicios de custodia para realizar conjuntamente tareas de custodia, resolver el problema de credibilidad de un solo tercero y votar por mayoría mediación de disputas para garantizar un intercambio justo utilizando la moneda digital como medio.

Uno de los principales objetivos del ecosistema POC es ofrecer financiación al sector de las pymes, de ahí que las inversiones puedan ser recompensadas con un porcentaje de mejora en el valor de la contribución, mejorando con ello la “minería” del usuario en el ecosistema POC, promoviendo un comportamiento del consumo y contribuyendo a la generación de recompensas simbólicas. Por tanto, se está antes un modelo bidireccional denominado transacción como contribución, o ejecución descentralizada del contrato inteligente central del mecanismo de prueba de contribución de la cadena POC.

