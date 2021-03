La Fisioterapia acompaña a la mujer en las diversas etapas de su vida, según el CGCFE Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 12:53 h (CET) La especialización de fisioterapia en salud femenina alcanza un 30% de media en Europa según la WCPT (World Confederation for Physical Therapy) El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer, recordando la importancia de la Fisioterapia en cada una de las etapas de la vida, en las que la mujer afronta cambios de todo tipo, ya sean metabólicos, físicos o emocionales, derivados del periodo de desarrollo en la adolescencia, la maternidad o la menopausia. Y lo hace no solo desde el tratamiento, sino que, fundamentalmente, lo hace desde la educación para la salud y la prevención.

La Fisioterapia aplicada al cuidado de la mujer busca resolver dolencias específicas, que afectan de forma directa a la mayoría de la población femenina y que influyen negativamente en su calidad de vida. Los tratamientos se realizan de manera personalizada para lograr mejorar y recuperar la salud.

Las alteraciones del suelo pélvico, que provocan problemas de incontinencia urinaria tanto en la maternidad, como en la madurez y el dolor pélvico son algunas de las situaciones más habituales, que requieren tratamiento de Fisioterapia.

Incontinencia urinaria

La incontinencia urinaria afecta a millones de personas, especialmente a las mujeres y se incrementa con la edad. Tiene importantes repercusiones que afectan negativamente a la mujer, no sólo a nivel físico, sino también psicológico y social, puesto que puede generar ansiedad y una reducción de sus relaciones sociales y afectivas. Sin embargo, no es una situación inevitable con la edad, ya que si se detecta de manera precoz puede establecerse un tratamiento apropiado.

La obesidad y la debilidad de la faja abdominal, la mala gestión de esfuerzos, el deporte de impacto, así como los embarazos, partos y la menopausia producen cambios en la estructura del aparato genitourinario. La fisioterapia en pelviperineología a través de tratamientos como el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico, la reeducación vesical, la electroestimulación, y otras técnicas puede prevenir y tratar este tipo de patologías que tanto perjuicio producen en millones de mujeres.

Dolor pélvico

El dolor pélvico se focaliza en la zona abdominal inferior o en la pelvis. Sus causas son variadas, como la endometriosis (presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina durante la edad reproductiva), síndrome premenstrual, problemas gastrointestinales, descompensaciones posturales que llevan a un desequilibrio de la musculatura o dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales).

La Fisioterapia es muy beneficiosa en el tratamiento del dolor pélvico. La electroterapia es una de las técnicas más efectivas, ya que mejora otros aspectos como la sintomatología urinaria o la función sexual.

Además de los procedimientos ya citados, hay otras situaciones como el tratamiento abdominal tras el parto, el prolapso genital o el tratamiento de las secuelas del cáncer de mama en las que la Fisioterapia es fundamental para mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Desde el CGCFE afirman: "Felicidades en este día 8 de marzo de 2021 a todas las mujeres, en especial a nuestras pacientes. Ya sabéis que estamos siempre a vuestro lado".

