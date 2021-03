Massiel Cepeda, investigadora: 'Hay muchas mujeres investigadoras, pero pocas lideran los laboratorios'

En el Día Internacional de la Mujer, Massiel Cepeda, investigadora del laboratorio farmacéutico AORA Health, da visibilidad a su experiencia como científica, mujer y extranjera en España Según datos recientes de Eurostat, en España el 47,7% de los puestos científicos y de ingeniería están ocupados por mujeres, alcanzando una cifra superior a los 660.000. Sin embargo, la proporción de mujeres que se dedican a la investigación en el país tan solo alcanza un 39%, cifra que no ha variado en la última década.

Más allá de las mujeres científicas españolas reconocidas a nivel internacional, el trabajo diario de cientos de investigadoras es mucho menos visible. Massiel Cepeda ocupa el puesto de investigadora en la farmacéutica AORA Health, compañía especializada en la investigación, diseño y desarrollo de productos nutracéuticos de alto valor. Su función principal es dar soporte científico al desarrollo de los productos de la marca, liderando los proyectos de colaboración con los centros de investigación con los que trabaja la empresa.

"La realidad actual es que, a pesar de haber muchas mujeres investigadoras, solo unas pocas son líderes en los laboratorios. Esta situación comienza a cambiar lentamente, gracias a organizaciones internacionales como CERU (Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido), que trabajan para motivar a las niñas hacia las carreras científicas y técnicas", ha explicado Cepeda.

La trayectoria profesional de Massiel Cepeda comenzó en Venezuela, donde realizó su carrera universitaria: "Mi primera experiencia con la biología molecular fue mi trabajo final en la carrera, poniendo a punto el diseño de PCRs para el diagnóstico molecular de la Tuberculosis. Esta experiencia me animó a continuar mi carrera en Madrid, donde realicé un Máster en Biotecnología en la UAM, obteniendo una beca para realizar mis estudios de Doctorado por parte de la JAE PREDOC del CSIC, donde me formé como doctora en el Centro Nacional de Biotecnología, que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, he trabajado como investigadora postdoctoral en el Imperial College de Londres".

Según su experiencia, en España existe un enorme potencial en cuanto a sus científicos. Sin embargo, el sistema tiene una gran dificultad, que es la escasez de oportunidades de trabajo estables, lo cual es un factor de distracción enorme, que juega en contra de los resultados que se pueden generar con las investigaciones.

"A nivel profesional he recibido mucho apoyo por parte de la comunidad científica para seguir mi carrera profesional. Las principales trabas han sido burocráticas, como científica extranjera, lo cual va en contra de nuestra creatividad en la ciencia y de los resultados conseguidos", afirma la investigadora.

AORA Health realiza una apuesta decidida por el talento científico, puesto que sus productos se basan en la combinación de moléculas bioactivas de sustancias naturales, en su medida justa, para potenciar los efectos beneficiosos para el bienestar y la salud de las personas. Sus productos están avalados por estudios clínicos y la compañía colabora con entidades como el CSIC, CIAL, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, AINIA y SEMPyP, además de contar con presencia en la Universidad de Cambridge, lo que facilita la colaboración con equipos de investigación internacionales.

AORA Health cuenta con una plantilla paritaria al 50% en cuanto a género y uno de sus principios es la flexibilidad a la hora de dar respuesta a los empleados, para conciliar su vida personal y laboral.