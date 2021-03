Madrid presenta los primeros índices de recuperación del consumo, que alcanzan al 75% de la ciudad, pese a los datos negativos de contagio

El estudio realizado por iTB muestra que, pese a lo positivo de estos datos, aún están lejos de los niveles precovid Si esto fuera una carrera, febrero en Madrid habría conseguido la medalla de plata, quedando en segunda posición, detrás aún de un mes de septiembre vencedor en la recuperación del consumo con respecto a antes del Covid.

El mes de febrero de 2021, con una caída del consumo en las calles de Madrid de un 43%, trae la noticia positiva, al ser el segundo mejor mes en todo el Covid, tras el de sept20 (-37%). Tal y como asegura Pablo Beltrán, CEO de Truebroker “está por averiguarse en los siguientes meses si se ha tratado de un hecho aislado, por efecto de un rebote psicológico, al poder salir tras acabarse el impacto de la nieve en la primera quincena de enero, que nos impidió salir a comprar, o si se consolida y consigue mantenerse otro mes la tendencia”.



Madrid en febrero mejoró incluso más de lo que ya lo hizo la segunda quincena de enero, en la que ya hubo un rebote en el consumo, al poder salir a comprar tras estar prisioneros en la primera quincena por la nieve. Así que la tendencia, aunque suave, es clara y además generalizada en el 75% de la ciudad. Una información que choca con los datos de la pandemia, que sitúan estos últimos días a Madrid en la tercera ciudad con un índice más alto de contagio, al mostrar alrededor de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, la tercera ciudad en riesgo después de Ceuta y Melilla.



"Observamos que sept20 en Madrid, fue el culmen de tres meses seguidos mejorando el consumo, que se truncó con octubre". De la misma forma, -comenta Pablo Beltrán, CEO de Truebroker- “si eliminamos el mes de enero, en la que sufrimos la anomalía de la nieve, que colapsó la ciudad imposibilitando salir a la calle, con febrero estaríamos ante un segundo escenario que nos mostraría la tendencia de cómo piensan las personas de Madrid, que es lo más importante que rebela el iTB, ya que detecta síntomas de cambios en el estado de ánimo y de pensar de la sociedad madrileña”.



Más allá de las cifras, Madrid lucha por recuperar su consumo

Buscando tendencias más allá de los números, el iTB dice que Madrid sigue su tendencia a luchar centímetro a centímetro en la conquista de la recuperación del consumo, y que los madrileños quieren salir a comprar y recuperar su vida de consumo a pie de calle.



La clara tendencia a recuperar el consumo hace 8 meses ya, comenzó en la calle Fuencarral y los Barrios Singulares. Luego, poco a poco, se fue sumando a un inicio de tendencia, la Zona Centro Local y el Barrio de Salamanca. En el mes de diciembre creímos detectar que la Zona Centro Turística comenzaba a iniciar la misma tendencia a ir recuperándose, rompiendo por primera vez el equilibrio de la mitad de Madrid en tendencia de recuperación frente a la otra mitad inmóvil, rompiendo el equilibrio, quedando 2/3 de Madrid por fin en inicio de tendencia de recuperación.



En febrero, no sólo se ha consolidado esa tendencia de mejora en la Zona Centro Turística, sino que además ha sido su mejor mes en consumo durante todo el Covid, y además, por fin por debajo de la mitad del camino de recuperación, con un -46,6%, casi al mismo nivel que el Barrio de Salamanca (-46%), que es el barrio que seguía en la segunda posición de la recuperación a la Zona Centro Local (-34%).



Pero además, esta tendencia a la recuperación, aunque aún lejos de los niveles que se necesitan, ya que Madrid estuvo en febrero en un -43%, dio otra clara muestra de que ya casi Madrid ha roto una barrera psicológica, con una tendencia a la recuperación generalizada, ya que la Zona de Oficinas, con un -46,6%, pega un golpe en la mesa al arrojar, al igual que la Zona Centro Turística, el mejor mes de todo el Covid.



La tendencia es clara a una recuperación del consumo lenta, pero sólida y frágil a la vez, solo aún pendiente en una única zona de Madrid, las Zonas Residenciales de barrio, muy unidos a la cesta de la compra de los básicos y la alimentación, y que con un -73%, aunque es su segundo mejor mes, aún está lejos de poder verse una tendencia clara a mejorar. Se cree que, sin embargo, al haber mejorado 7 puntos con respecto a diciembre y 1,5% con respecto a enero, está mostrando también un comienzo de la tensión, previa a lanzarse a mejorar de forma clara y mantener una tendencia a recuperarse, que sólo se puede considerar cruzada la barrera de recuperación al menos del 50% del consumo.



“Podemos decir – segura Pablo Beltran, CEO de Truebroker- que mentalmente Madrid está en una clara tendencia de recuperación del consumo generalizado y continuado, aunque aún frágil y débil, ya que aún hay fuertes restricciones en cuanto a horas de aperturas de los comercios, mucho más restrictivos de los que teníamos en septiembre, lo que muestra que en cuanto se eliminen las restricciones mejorará en todo Madrid las cifras del consumo, aunque aún estarán por debajo del estado precovid, pero que cuando a eso se sume el fin del miedo al contagio en la sociedad, el consumo se va a recuperar con rapidez”.



Se cree que es posible que, en un momento inicial, de no saber cuántas semanas o meses, puede incluso haber un rebote, consumiéndose más que antes del Covid. Sin embargo, de suceder así, posteriormente se cree que volverá a contraerse un poco, hasta posarse en una recuperación de solo el 85% del consumo en Madrid en las tiendas físicas con respecto a antes del Covid, y que el 15% restante no se recuperará hasta dentro de 5 años, por efectos que se están observando antes del Covid. Es importante entender que la recuperación se hará polarizadamente, de forma que en algunas zonas (Barrios Singulares, Zona Centro Local y Barrio de Salamanca), quedarán para los próximos 5 años por encima de las cifras de consumo previas al Covid, en otras zonas quedarán por debajo (Zona Centro Turística), y que otras (como la Zonas Residenciales) prácticamente desaparecerán de la oferta comercial, perdiendo casi toda su cuota de mercado del consumo de tiendas físicas. Las Zonas de Oficinas tienen dudas de cómo se comportarán.

Por calles, la calle Fuencarral, con un -27%, lidera la recuperación del consumo; y por zonas, lidera la recuperación del consumo los Barrios Singulares (-21,5%). Choca este dato con que hay calles con caídas del consumo del -75%, y zonas (como las Residenciales) con -73%, lo que da muestras de la gran polarización que se está produciendo en el reparto de la riqueza, y cómo, frente a unas calles y zonas que saldrán mejoradas con respecto a antes del Covid, otras quedarán definitivamente lastradas, y que no es más que el síntoma de algo que se lleva anunciando en las investigaciones desde el 2012, y es que se vivía el fin de la era global antes de que llegara el Covid, que está acelerando ese proceso de cambio.



En el Barrio de Salamanca, la otra zona comercial Prime de Madrid, lidera la calle Serrano (-33%).