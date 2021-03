8Belts prevé un crecimiento por encima del 70% lo que la posicionaría como la segunda empresa de enseñanza de idiomas online Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 12:45 h (CET) La compañía ha puesto en marcha un plan estratégico que contempla diferentes líneas de acción y fuertes inversiones en I+D+i para la modernización de la plataforma tecnológica, así como la incorporación de nuevos idiomas, la internacionalización del negocio, una mejor de la atención al cliente y el impulso de sofisticadas acciones comerciales y de marketing online 8Belts, compañía española líder en enseñanza de idiomas online, cerró el ejercicio de 2020 alcanzando la marca de 20.000 alumnos históricos y una facturación superior a los 6 millones de euros. Sus previsiones de crecimiento para 2021 se sitúan por encima del 70 %, así como llegar a más de 30.000 alumnos activos.



Estas cifras son el resultado del Plan estratégico de crecimiento puesto en marcha en 2019, tras la entrada en el capital de 8Belts, con el 40%, de la Familia Moreno y el nombramiento de Fernando Moreno como CEO de la compañía. La familia Moreno tiene una larga trayectoria en el ámbito de Internet a través de ICSW, un grupo empresarial de origen Español con presencia en 7 países y una extensa trayectoria de la creación y desarrollo de empresas basadas en Internet.



El Plan contempla diferentes líneas de acción y fuertes inversiones en I+D+i para la modernización de la plataforma tecnológica, el lanzamiento de una app para Smart Phones, la incorporación de nuevos idiomas a la oferta de 8Belts, además de la internacionalización del negocio, la ampliación de la atención al cliente y el impulso de las acciones comerciales y de marketing.



En la actualidad el departamento de tecnología de 8Belts está finalizando un desarrollo basado en un algoritmo predictivo que como define la compañía "aprende de tu forma de aprender". Cuánto más usa el usuario la plataforma mejor le ofrece la ruta precisa y fácil para optimizar su aprendizaje del idioma reduciendo así la curva del olvido. La inteligencia artificial prevé el momento concreto en el que el alumno olvidará la información, para que sea rescatada por su memoria.



A día de hoy, muchas compañías como Mondragon Unibertsitatea , BBVA, BNP Paribas o la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) entre otras, impulsan el aprendizaje de idiomas en sus organizaciones junto a 8Belts y se incrementa el estudio de un segundo idioma, con un especial interés por el chino.



Para Fernando Moreno, CEO de 8Belts "cuando conocimos 8Belts creada por Anxo Perez, vimos el potencial de su método y decidimos que era una compañía perfecta para invertir. Creo que no nos hemos equivocado. Nuestras previsiones de crecimiento son buenas y esperamos en este 2021 situarnos como la segunda empresa de enseñanza de idiomas online en España. Estamos centrados en áreas como la tecnológica, sobre todo en inteligencia artificial, y en el desarrollo de nuevas plataformas online y offline, que nos faciliten poder llegar desde una persona mayor de 80 años o mas a niños a partir de los 6 años, ofreciéndoles un método muy diferente, predictivo,1 capaz de escuchar al usuario. Tenemos planes que ya están en marcha de internacionalización y también queremos utilizar nuestro método para trabajar con colectivos donde ejercitar la mente es fundamental para mejorar aspectos de la salud como el Alzheimer, dislexia, etc. En definitiva, estamos frente a un proyecto ilusionador que tiene un futuro altamente prometedor".

