Las historias de violencia contra la mujer arrasan en Amazon según el escritor Ray Bolívar

lunes, 8 de marzo de 2021, 12:17 h (CET) "Son muchas y repiten un cliché explotado hasta la saciedad: mujer conoce a chico malo y trata de redimirlo. El chico es una verdadera joya. En vez de hablar gruñe. Es extremadamente estereotipado. ¡Ah!, y eso sí. Tiene dinero o proviene de familia adinerada. Por supuesto que físicamente son espléndidos. Su atractivo se reduce a eso, a un hermoso cuerpo vertido en un alma incompleta" Esa es la opinión del escritor cubano Ray Bolívar Sosa, autor de La última vez que me dijiste adiós. El creador asegura que las obras más populares reflejan el verdadero sentir de la sociedad. “Hay un discurso feminista muy arraigado que impone una visión sobre cómo son las mujeres y sobre lo que piensan, como si la mujer o el hombre fueran una construcción monolítica, una casa sin puertas ni ventanas. Sin embargo, cuando consultamos las obras más populares, las que consume el gran público, nos encontramos con historias de violencia que se repiten una y otra vez hasta la saciedad.

El problema no es la violencia, tampoco el hecho de que un gran número de lectores elijan devorar este tipo de libros. El gran problema radica en el abismo entre lo que nos cuenta el discurso oficial y los verdaderos intereses de la mujer. Si las adolescentes aprenden a través de la lectura de un libro que el maltrato psicológico es aceptable o normal estamos ante un gran problema”.

La literatura, incluso en sus peores manifestaciones, suele ser un reflejo de los intereses y los sentimientos del ser humano. Precisamente eso es lo que explora La última vez que me dijiste adiós. En la obra, el autor presenta a Eva. Una joven que establece una relación sentimental con Miguel durante varios años. Todo iba de maravilla hasta que un día la invita a una fiesta de disfraces. La sorpresa aparece cuando Eva se da cuenta de que la fiesta es un encuentro para intercambiar pareja.

La novela transita con meridiana claridad sobre temas considerados tabúes en la sociedad española. El maltrato psicológico que sufre la mujer en las relaciones de pareja, las diversas interpretaciones que acepta la palabra amor, el deseo de superación personal y la capacidad del ser humano para aceptar el fracaso y florecer en medio de la tormenta, cuando todas las puertas parecen estar cerradas.

Ray Bolívar Sosa es profesor y escritor. Estudió Psicopedagogía en la Univ. de la Habana. Máster en Escritura Creativa por la Univ. de la Habana. Doctorando en Escritura Académica. Univ. Complutense de Madrid

Especializado en novela romántica, policíaco y libros de suspense. Ha sido profesor de Escritura Creativa desde el año 2004. Actualmente Imparte talleres de Escritura Creativa Online.

