Mejora del urbanismo, estética y funcionalidad de la Plazuela y calle Comercio de Cogolludo

lunes, 8 de marzo de 2021, 12:21 h (CET) Financiadas por el Plan de Zonas Despobladas de la Diputación y desglosadas en dos proyectos, están renovando firme y redes en una zona de elevado tránsito comercial, sin descuidar el acabado estético de una zona contigua al Plaza Mayor A comienzos de esta semana se iniciaron las obras de acondicionamiento de la Plazuela y calle Comercio en Cogolludo. Financiadas por el Plan de Zonas Despobladas de Diputación, y desglosadas en dos proyectos, fueron adjudicadas, y ahora están siendo ejecutadas, por la empresa Hermanos Basterrechea SL. Costarán algo más de 100.000 euros.

Los trabajos consisten en la renovación de las redes, conexión con las instalaciones existentes, y también en la colocación de nuevo pavimento de adoquín rústico en una superficie de unos 800 m2. Para ello, se removerá el canto rodado que remataba la calzada, deteriorado en gran medida, y se adecuará el espacio a las necesidades de comercios y ciudadanos en cuanto a accesibilidad, ensanchando aceras y facilidad para la carga y descarga de materiales y género, mediante la mejora del firme. Además, se habilitan las posibles plazas de aparcamiento, pero sin descuidar el acabado que, a escasos metros de la Plaza Mayor y el Palacio Ducal, debe estar a la altura.

“Sabemos que es una zona muy sensible por el elevado tránsito de personas hacia los establecimientos con los que cuenta, pero precisamente por eso, es una intervención muy necesaria para mejorar el urbanismo de nuestro pueblo”, valora Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo.

Una vez concluidas las intervenciones en la Plazuela y calle Comercio, cuya finalización está prevista para mayo próximo si no surgen imprevistos, las obras se trasladarán a la calle del Caño, de forma que también allí se renovarán las redes y el pavimento, que igualmente van a quedar rematadas en adoquín rústico. La empresa adjudicataria de esta intervención también es Hermanos Basterrechea, S.L.

