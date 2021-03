El 50% de los puestos directivos de la tecnológica Redtrust está ocupado por mujeres Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 12:25 h (CET) El objetivo de Redtrust es ampliar esta paridad al resto de categorías de la compañía, actualmente cuenta con un 35,5% de mujeres en su plantilla La tecnológica Redtrust, software dedicado a la gestión de certificados digitales, cuenta con un 50% de mujeres en sus puestos directivos. El reto ahora es llegar a esa paridad en el resto de su plantilla en España, ya que actualmente las mujeres representan el 35,5% y el 18% en el departamento de producto.

La mayoría de las grandes compañías españolas se han sumado al desafío empresarial de avanzar en el camino de la diversidad de género. Según datos de Eurostat solo el 32,3% de los matriculados STEM son mujeres, y solo el 15% están al frente de departamentos tecnológicos.

Desde el grupo Keyfactor, al que pertenece Redtrust, se ha ideado un plan para propulsar la diversidad y la inclusión. Esta estrategia está basada en los tres pilares que dan su nombre, DIVERSE: Diversity Internally Valued, Expansive Recruitment y Societal Education (Diversidad Valorada Internamente, Reclutamiento Expansivo y Educación/Concienciación Social). Aún hoy existen muchas barreras, por eso, es necesario que las empresas se comprometan y creen planes de acción como en Redtrust para alcanzar objetivos ambiciosos y realistas.

“Para las mujeres es más difícil llegar a ostentar cargos de alta dirección en las empresas tecnológicas, es el famoso infranqueable techo de vidrio”. Destaca Maite Burrel, Ingeniera de Telecomunicaciones y Responsable de QA en Redtrust. “El cambio real solamente llegará si educamos a las nuevas generaciones para aceptar nuevas realidades en las que la mujer no tiene límites” añade Maite.

En Redtrust, los equipos diversos han llevado a tomar mejores decisiones, a atraer y retener el talento, sin duda, puntos muy importantes para el desarrollo del negocio. Las claves del éxito para conseguir la igualdad es entender el punto de partida en cada empresa, crear un plan de acción y sobre todo desde las instituciones y la sociedad crear una nueva educación que no marque el camino profesional según el género.

Sobre Redtrust

Redtrust, a Keyfactor company, es la solución líder en el mercado español que permite a las grandes y medianas compañías gestionar, centralizar y controlar el uso de sus certificados digitales, de una forma totalmente sencilla y transparente.

Redtrust proporciona una gestión integral del ciclo de vida de los certificados digitales en las organizaciones, asegurando y previniendo contra riesgos externos e internos y reduciendo drásticamente el coste y esfuerzo requeridos para su correcta gestión.

