Sticker4life: El identificador para motoristas que optimiza y agiliza la asistencia en caso de emergencia

lunes, 8 de marzo de 2021, 11:37 h (CET) Sticker4life se presenta como un innovador sistema de identificación ideado para motoristas mediante el cual se puede acceder a datos personales a través de un sticker adherido al casco. En caso de accidente, el personal médico y los cuerpos de seguridad del estado podrán acceder a información vital utilizando su móvil Se llama “hora de oro” a los 60 minutos que transcurren desde el momento del accidente. Se calcula que se produce el 75% de los fallecimientos por accidente de tráfico en estos pocos minutos. Sticker4life se propone optimizar estos minutos críticos.

Sticker4life es la solución para los motoristas en caso de accidente grave

Ante la pérdida de consciencia o aturdimiento, donde el motorista no está en capacidad de proporcionar información, el identificador en su casco permitirá los organismos médicos y de rescate acceder a una ficha con datos críticos que les ayudará a actuar con mayor precisión y rapidez en esta “hora de oro” comentada en líneas anteriores.

“A estos motoristas, les hemos denominado ‘concienciados’, pues ellos han interiorizado que ser precavidos en la ruta, a veces no es suficiente, que los riesgos y las posibilidades de un accidente están a la orden del día y que por ello han decidido sumar un nivel más de seguridad a sus vidas usando el identificador”, comentó Aurora Mandelbli, CMO de Sticker4life.

¿Cómo funciona?

El mayor elemento de seguridad para todo motorista es su casco, por lo cual el identificador estará adherido al mismo mediante una pegatina y dará acceso a datos personales, médicos y de contacto, a través de un código QR escaneable o sistema NFC (comunicación de campo cercano).

Las pegatinas tienen inscrito el número de emergencias, están elaboradas con una resina especial resistente al agua y al sol, cuentan con una capa reflectante para visibilidad en la oscuridad y pegamento de alta adherencia. Cada usuario tendrá la posibilidad de configurar los datos médicos y de contacto que considere de importancia para resguardar su seguridad.

Protección y almacenamiento de datos

Sticker4life se ciñe al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) para el tratamiento y almacenamiento de información sensible de individuos en sus sistemas de cloud. La ficha de cada uno de los usuarios posee un identificador con datos protegidos, pero a la vez de fácil acceso para los organismos de seguridad y salud a efectos de prestarle primeros auxilios y soporte vital de urgencia.

Dice el refrán, “más vale prevenir que curar” por lo que desde ya son muchos los motoristas concienciados a quienes les importa su seguridad y cuentan con el respaldo del identificador Sticker4life.

Toda la información en su web: https://sticker4life.com

