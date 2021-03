Mexicana diseña Premiado Software "Antipandemia" Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 10:01 h (CET) La Empresaria Mexicana Sol D'antin diseña software de negocios "antipandemia" en el que se estimula la productividad de los colaboradores en la crisis económica actual, dándoles la posibilidad de monitorear diariamente su productividad, calidad, servicio e innovación y logrando hasta un 30% de incremento en eficiencia de personal de marcas internacionales AAA. El software además entrena a cada colaborador para ser empresario de su propio puesto, iniciando así el movimiento #Yosoyempresari@desdehoy! La crisis por la COVID-19 ha representado una serie de desafíos globales y el ámbito de los negocios no es la excepción. La baja en ventas de diversas industrias con pérdidas multimillonarias ha motivado la promoción de diversos esquemas no tradicionales para hacer negocios y manejar personal.

Al respecto, Forbes reportó un incremento del 39% del teletrabajo o home-office, dando lugar a la creación de herramientas y sistemas para poder medir y estimular la productividad.

Y precisamente como conmemoración del día Internacional de la Mujer esque se dan a conocer en este medio logros de mujeres líderes en distintos ámbitos. Un ejemplo es Sol D’antin, asesora de negocios de personal de empresas multinacionales como Nokia, Schering, Apotex, Ford y Bayer, en países de Latinoamérica quien diseñó una metodología que combina las mejores prácticas de todos sus clientes, logrando incrementos de indicadores estratégicos hasta del 30% en periodos de 90 días, siendo estas cifras auditadas por empresas como Gallup y publicadas en reconocidos medios de negocios.

Fueron estos resultados los que la impulsaron a crear el software de negocios “Accele-Rate” que es una herramienta de Business Intelligence que proporciona gráficas diarias de los indicadores de rentabilidad por colaborador en términos de productividad, calidad, innovación, servicio y retorno de inversión y les provee de 42 indicadores de su propio desempeño, entrenándolos a diario para convertirse en “empresarios de su propio puesto”. Con ésto, también Sol D’ Antin se convierte en pionera del movimiento #YoSoyEmpresari@desdehoy!

Esta metodología trata a cada persona como un empresario dentro de la organización, contando cada uno con su propia página web con garantías y carrito de compras para adquirir servicios entre unos y otros, incluyendo a los clientes y proveyendo a cada quien de retroalimentación inmediata con el fin de estimular el que rompan sus propios récords de eficiencia.

Accele-Rate cuenta con un copyright en Estados Unidos, versiones disponibles en inglés y en español y fue elegido en el concurso que realiza la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) para ser impulsado en las economías de ambos países, con la ventaja de que incluye diversos parámetros del Premio Nacional de Competitividad Norteamericano Malcolm Baldrige. La metodología además facilita la gestión de los directivos porque no tienen que enfocarse en el cumplimiento de metas de los colaboradores, sino en actividades realmente estratégicas como ampliar su nicho de mercado en las condiciones actuales.

Para conocer más sobre la metodología y la historia de Sol D' Antin se puede entrar a https://www.bebaldrige.com/ y https://www.alexdantin.com/

