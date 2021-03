Rechacen la eutanasia Enric Barrull, Girona Lectores

Por mucha dificultad que encuentre la construcción de la cultura de la vida en esta circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, es una misión a largo plazo que no debe abandonarse ni ceder al pesimismo o a la fatiga. La Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, iniciativa que aglutina a más de 120 asociaciones de la sociedad civil, ha solicitado a los senadores que rechacen la Ley de eutanasia aprobada ya por el Congreso. La Cámara Alta tenía prorrogada la presentación de enmiendas a una legislación que no responde a una demanda real de la sociedad sino a un proyecto de ingeniería social. Pedían a los senadores "rechacen la eutanasia".

