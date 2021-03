Coronavirus, éxito asombro

En un breve comunicado de prensa leo que la demanda de medios para combatir el coronavirus se ha incrementado ¡¡¡ el 1.250% !!! Esta noticia explica claramente el temor, el pánico, la inseguridad que impera en la sociedad; asombroso, sin tirar un solo tiro han conseguido establecer en la sociedad ese pánico que la atenaza. Pero si nos paramos y hacemos cálculos con los datos que nos comunican, comprobamos que ese terror y miedo no se corresponden con la realidad. En el año 2019 fallecieron en Cantabria que es la Comunidad en la que resido, 6.013 personas, que equivalen al fallecimiento de 16 personas cada día. En datos que publica el Diario Montañés con fecha 02-03-2021, en Cantabria han fallecido desde el comienzo de la pandemia 520 personas, si hacemos un sencillo cálculo, el resultado será que los 520 fallecimientos equivalen a los fallecidos en 32,5 días y ¿Qué pasa con el resto de los días para completar un año, no fallecen mas personas? Hoy, después de cuatro meses de permanecer cerrados los locales de la hostelería, autorizan su apertura solamente en un tercio de su capacidad; yo no soy hostelero pero esto parece una broma; claro, los políticos a final de mes se cobran sus cuantiosos emolumentos que ellos mismos se asignan, y que paga, según decía Cantinflas: “El pueblo sufrido y globero.” No vendría mal que durante una temporada dejasen de cobrar sus emolumento y se vieran obligados a acudir a Cáritas, al Banco de alimentos, a la cocina económica, a la Cruz Roja. Pudiera ser que levantaran las restricciones que obligan a las personas que disfrutan de buena salud a permanecer enclaustrados en sus domicilios sin poder acudir a su trabajo y ganarse el pan de cada día.