Iglesias y la democracia en España

domingo, 7 de marzo de 2021, 18:52 h (CET) Seguramente no existe un país en el mundo cuyo vicepresidente del Gobierno cuestione la legitimidad de sus instituciones ni la calidad de su sistema democrático. Eso es lo que ha hecho Pablo Iglesias al afirmar que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y el otro en Bruselas”.



Unas declaraciones realizadas en alusión a las palabras del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien comparó el encarcelamiento del líder opositor, Alexéi Navalni, con el caso de los presos del Procés, que fueron contestadas de forma categórica por la ministra de Exteriores, González Laya, afirmando que España es una democracia plena y que aquí hay políticos que están presos, no presos políticos.

