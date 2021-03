Atos nombrada líder en servicios de ciberresiliencia por NelsonHall Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 16:14 h (CET) Atos anuncia que ha sido posicionada como líder en servicios de ciberresiliencia a nivel mundial por la firma global de investigación y asesoramiento NelsonHall en su último informe NEAT El estudio de proveedores destaca que Atos ha realizado fuertes inversiones en el futuro de la ciberseguridad con múltiples adquisiciones estratégicas como las de Paladion, digital.security, SEC Consult, In Fidem o Motiv, así como a través de sus estudios sobre el efecto de la computación cuántica en la ciberseguridad. Con su trabajo en edge computing y su asociación con Siemens en materia de seguridad del IoT, NelsonHall cree que Atos es uno de los proveedores más fuertes en el mercado de la seguridad del OT/IoT.

NelsonHall también destacó el fuerte uso de la analítica por parte de Atos con el Atos Managed Detection and Response (MDR) que integra AIsaac®, la plataforma de IA de Atos para el ciberanálisis y el SecOps híbrido para la detección definitiva de amenazas.

"Atos tiene una cartera robusta, respaldada por su uso de análisis avanzados en ciberseguridad y una sólida estrategia de adquisición, que en última instancia permite a los clientes responder y recuperarse de las amenazas de forma más rápida y completa. Los últimos compromisos y asociaciones clave de Atos la han convertido en uno de los actores más fuertes en el espacio de seguridad OT/IoT, y posiciona a Atos para satisfacer con fuerza los futuros requisitos de los clientes", afirma Mike Smart, analista senior y responsable de operaciones de NelsonHall.

"Estamos encantados de ser reconocidos por NelsonHall por nuestra posición como líderes en servicios de ciberresiliencia. Creemos que este reconocimiento valida nuestra estrategia de expansión y consolidación de nuestras capacidades de ciberseguridad a través de asociaciones clave, adquisiciones y programas de I+D, así como nuestra capacidad para ofrecer a nuestros clientes los servicios de ciberseguridad integrales más eficientes", afirma Chris Moret, SVP, Director Adjunto de Seguridad Digital y Jefe de Servicios de Ciberseguridad de Atos.

Este informe de NEAT evaluó a 11 proveedores de servicios en función de su capacidad para prestar servicios de ciberresiliencia con un beneficio inmediato y para satisfacer las necesidades futuras de los clientes.

Para acceder al informe completo "NelsonHall Cyber Resiliency Service NEAT", visitar: https://atos.net/nelsonhall-cyber-resiliency-services-neat-report-2021

Más información sobre las soluciones de ciberseguridad de Atos https://atos.net/en/solutions/cyber- security

