Fundación Adecco celebra la Semana de la Mujer con el apoyo de 95 empresas

viernes, 5 de marzo de 2021, 16:27 h (CET) Por otra parte, ha desarrollado un video de sensibilización, Vulnerables, que refleja cómo la crisis económica, la brecha digital o el debilitamiento de redes sociales y familiares, dificultan aún más el acceso al empleo de las mujeres que ya encontraban obstáculos antes de la pandemia. Puede visualizarse en el siguiente enlace: www.somosvulnerables.org El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un marco en el que la Fundación Adecco, gracias a la alianza de casi un centenar de empresas comprometidas, celebrará su Semana de la Mujer 2021 con un doble objetivo; por un lado, acelerar el acceso al empleo de las mujeres con mayor riesgo de exclusión, dotándolas de recursos y herramientas para incrementar su empleabilidad y, por otro, visibilizar y crear conciencia sobre los obstáculos que aún tienen que sortear para competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral.

Esta iniciativa forma parte de la misión social #EmpleoParaTodas, de la Fundación Adecco, y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente 4 de ellos: fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico. Además, la Agenda 2030 establece, en su ODS 17, la importancia de generar alianzas para alcanzar estas metas sociales: las 95 empresas participantes en la Semana de la Mujer 2021 dan respuesta a este ODS, uniendo sus esfuerzos para contribuir a este reto social.

4,2 millones de mujeres en edad laboral, en riesgo de exclusión social

Un total de 4.255.564 mujeres entre 16 y 64 años -el 28% del total- se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, siendo el desempleo uno de los principales desencadenantes. Se trata de unas cifras que aún no recogen los efectos de la pandemia sobre la población, por lo que únicamente constituyen una aproximación -a la baja- de los datos reales de pobreza y exclusión que soportan actualmente las mujeres en edad laboral en España.

Entre los hombres en edad de trabajar, el riesgo de pobreza y/o exclusión es inferior, afectando a un 20% de ellos (3,1 millones). Una diferencia de 8 puntos porcentuales que da cuenta de la mayor vulnerabilidad de las mujeres, así como de las dificultades añadidas que encuentran en su búsqueda de empleo.

Por otra parte, febrero de 2021 se ha saldado con la cifra más alta de desempleo femenino desde abril de 2015 (en este mes se contabilizaron 2.328.612 desempleadas), con 2.304.779 mujeres en desempleo: un crecimiento mensual del 1,3% y un incremento interanual del 21,6%. Con ello, febrero de 2021 se convierte en el peor mes de febrero desde 2015 en cuanto a número de desempleadas.

Algunas mujeres, por sus circunstancias personales, están especialmente expuestas a la exclusión social: mujeres con discapacidad, mayores de 55 años, con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, siguen encontrando grandes dificultades para competir en el mercado laboral: unas dificultades que hoy se intensifican debido a la COVID-19. “Todas ellas parten de una situación inicial de mayor vulnerabilidad, hecho que las sitúa en un lugar menos favorable para afrontar cualquier periodo de crisis”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Más de 50 talleres para empoderar a las mujeres más vulnerables

En este contexto especialmente difícil para muchas mujeres en riesgo de exclusión, la Fundación Adecco vuelve a activar la sexta marcha para impulsar su empleabilidad. Así, durante la próxima semana se desarrollarán más de 50 talleres formativos en las 15 delegaciones de la Fundación Adecco en España ubicadas en Madrid, Barcelona, Girona, Tarragona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Las Palmas, Tenerife, Mallorca, Sevilla, Málaga, San Sebastián, Bilbao y Pamplona. El formato de estos talleres será semipresencial, alternando formaciones físicas y virtuales.

Las principales temáticas sobre las que versarán estas sesiones giran en torno a las herramientas y recursos para la búsqueda de empleo, el empoderamiento digital (realización de videoentrevistas, uso de las redes sociales de forma segura, etc.) o el aspecto emocional para reforzar la autoestima y la confianza de las mujeres con más dificultades.

“En cada zona donde tenemos presencia hemos analizado las necesidades específicas que presentan las mujeres en riesgo de exclusión para afrontar su búsqueda de empleo. Nuestro objetivo es dar respuesta a las mismas incidiendo en competencias y habilidades estratégicas para que puedan encontrar un empleo en el periodo más corto posible”- destaca Begoña Bravo, responsable del programa de Integración de la Fundación Adecco.

Junto a los talleres formativos, se desarrollarán también jornadas protagonizadas por mujeres referentes, cuyo testimonio se convierte en fuente de inspiración y motivación en el proceso de búsqueda de empleo. Es el caso de María Petit, profesional del mundo de la comunicación con discapacidad visual, que participará en una sesión en Pamplona o Raquel Domínguez, deportista con una enfermedad degenerativa, que protagonizará jornadas en Barcelona y Madrid. Ambas son un ejemplo de superación, resiliencia y capacidad de adaptación, cualidades imprescindibles en el mercado laboral de esta era.

Asimismo, todos los días de la semana que viene se desarrollarán, en diferentes zonas de España, las “tardes de encuentros”, en las que empleados voluntarios de diferentes compañías liderarán charlas para acercar el mundo empresarial a las mujeres con más dificultades. Sectores emergentes, nuevos nichos de empleo, marca personal o psicología positiva serán algunas de las materias que abordarán en sus ponencias.

Vulnerables: historias reales para sensibilizar

Además de trabajar directamente con las mujeres en su empleabilidad, la Fundación Adecco y las 95 empresas colaboradoras han unido esfuerzos para lanzar un mensaje de sensibilización que cale en la sociedad y en las empresas, visibilizando y generando conciencia sobre las grandes dificultades que afrontan las mujeres en riesgo de exclusión en la era COVID-19.

Para ello, durante estos días están difundiendo la pieza audiovisual de sensibilización Vulnerables. Basada en historias de mujeres reales, el vídeo refleja, a través de 3 conversaciones telefónicas cotidianas, cómo la crisis económica, las medidas de distanciamiento social, la brecha digital o el debilitamiento de las redes familiares y sociales dificultan aún más el acceso al empleo de las mujeres que ya encontraban obstáculos antes de la pandemia.

No en vano, y tal como se refleja en el vídeo, el porcentaje de desempleadas en riesgo de exclusión mayores de 55 años se ha disparado hasta el 64% en el último año. Por otra parte, las consultas sobre violencia de género aumentaron un 14,8% en 2020 y, por último, casi la mitad de los hogares monoparentales en España se encuentra en riesgo de exclusión y/o pobreza.

“Nuestro objetivo es dar visibilidad a las realidades de exclusión, pobreza y privación material que presentan muchas mujeres y sus familias en España en estos delicados momentos, pero sin dejar de subrayar, al mismo tiempo, el talento y los valores que albergan: compromiso, estabilidad, capacidad de sacrificio o esfuerzo, todos claves para salir de esta crisis”- explica Francisco Mesonero.

El vídeo puede visualizarse en la web www.somosvulnerables.org

